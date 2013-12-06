به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی النهار، منابع امنیتی اعلام کردند که یکی از دوربینهای موجود در محل ترور "حسان اللقیس" فرمانده حزب الله تصاویری از خودروی اجاره ای گرفته که در زمان ورود خودروی اللقیس به پارکینگ منزلش در محل حضور داشته است.

منابع امنیتی احتمال می دهند وظیفه فردی که در این خودرو حاضر بوده، اعلام زمان ورود فرمانده حزب الله به منزلش بوده است. همچنین تصاویر ضبط شده نشان می دهد همین خودرو پس از اجرای عملیات تروریستی، عالان این اقدام را به نقطه نامعلومی منتقل کرده است.

نیروهای امنیتی لبنان در تلاش هستند با توجه به تصویرهای ضبط شده و اثر انگشتهای موجود در خودروی اجاره ای به نتایج مهمی در روزهای آتی برسند.