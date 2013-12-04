مغز متفکر پژوهش و تحقیقات حزب الله لبنان ترور شد/ دومین عملیات تروریستی بزرگ پس از شهادت مغنیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، روزنامه صهیونیستی هاآرتض در واکنش به ترور فرمانده حزب الله لبنان نوشت: اللقیس در واقع مغز متفکری بود که مسئولیتی مشابه رئیس بخش پژوهش و تحقیقات ارتش اسرائیل را در حزب الله لبنان داشت.

هاآرتض همچنین این عملیات تروریستی را دومین عملیات بزرگ تروریستی علیه مقاومت پس از ترور "عماد مغنیه" دانسته است.

این روزنامه در اخبر مذکور به برخی سوابق اللقیس اشاره کرد که در آن رگه هایی از ابراز خرسندی صهیونیستها از ترور فرمانده حزب الله لبنان دیده می شود.

خاطرنشان می شود عوامل مسلح ناشناس در بیروت روز گذشته حسان اللقیس فرمانده حزب الله در بیروت را به شهادت رساندند. امروز البته گروهی موسوم به "انصار الامه الاسلامیه" با صدور بیانیه ای مسئولیت این اقدام را برعهده گرفت. این درحالی است که اکثر مقامات لبنان رژیم صهیونیستی را عامل اصلی این اقدام تروریستی می دانند.