به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان فاروج برگزار شد، در اين آيين ضمن قدرداني از زحمات حجت الاسلام عباس محمدزاده، حجت الاسلام اسماعیل مطاعی به عنوان سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج معرفی شد.

مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي در اين مراسم وقف را صدقه جاري و ماندگار دانست و گفت: بايد براي درآمدزا كردن موقوفات از سرمايه گذاران دعوت كرده و زمينه سرمايه گذاري آنها را فراهم كنيم.

حجت الاسلام سهرابي اظهار كرد: 65 درصد از موقوفات خراسان شمالي وقف روضه سيدالشهدا(ع) هستند، به گفته وي در اين زمينه لزوم مشاوره وقف براي هدايت وقف هاي جديد به بخش هاي ديگر ضروري است.

حجت الاسلام سهرابي افزود: همچنين در زمينه بقاع متبركه هم مي بايست تمامي آنها تا پايان سال 93 ساماندهي شوند، او تصريح كرد: در اين راستا لازم است هيئت امناهاي امامزاده ها به طور جدي پيگير ساماندهي امامزاده باشند.

وي اظهار كرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبري، بقاع متبركه بايد به قطب هاي فرهنگي جامعه تبديل شوند و در اين زمينه لازم است براي تحقق منويات مقام معظم رهبري، برنامه هاي فرهنگي در اين بخش افزايش يابد.

امام جمعه فاروج هم در اين مراسم با اشاره ارزش ديني وقف و نقش سازندگي آن در جامعه اسلامي، اظهار كرد: بايد به موقوفات جهت داده شود و به گونه اي به واقفان مشورت داده شود كه موقوفات تنها به اطعام محدود نشود.

حجت الاسلام عباسعلي قليزاده اضافه كرد: بايد سعي شود وقف هاي جديد به سمت و سوي فرهنگي حركت كرده و بخشي از مشكلات و كمبودهاي فرهنگي كشور از اين طريق رفع شود.

سرپرست جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج هم در اين مراسم عنوان كرد: استفاده بهينه از فرصت موقوفات نيازمند مشاركت همه دستگاه ها است.

حجت الاسلام اسماعيل مطاعي توسعه و ترویج فرهنگ وقف و جهت دهی مناسب به آن، سازماندهی هیات امنا، به روزرسانی نرخ اجاره بهای موقوفات و اجرای برنامه‌های مشترک با دستگاه هاي ديگر را از جمله برنامه هاي پيش روي اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان فاروج برشمرد.

رییس سابق اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج هم در اين مراسم با بيان اين كه اين اداره با كمبود نيروي انساني و منابع مالي مواجه است، اظهار كرد: در اين زمينه برخي اقدامات انجام و با برون سپاري و به کارگیری 70خادم افتخاری مشكل كمبود نيروي انساني اين اداره تا حدود زيادي رفع شده است.

حجت الاسلام عباس محمدزاده اضافه كرد: همچنين براي رفع مشكلات مالي اين اداره نيز اقداماتي از جمله جذب تسهيلات از دستگاه ها و كمك خيران انجام شده است.