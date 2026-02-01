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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

پایان کار تیم ملی تکواندو بانوان ایران در امارات با ۷ مدال

پایان کار تیم ملی تکواندو بانوان ایران در امارات با ۷ مدال

تیم ملی تکواندو بانوان ایران در رقابت های بین المللی امارات موفق به کسب هفت مدال طلا، نقره و برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی امارات امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه در بخش بانوان با حضور ۲۰۶ تکواندوکار در سالن «شیخ زاید» شهر فجیره برگزار شد و تیم ملی بانوان ایران موفق به کسب یک مدال طلا، سه نقره و چهار برنز شد.

برای تیم ملی کشورمان در این مسابقات مبینا نعمت زاده در وزن ۵۳- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. کوثر اساسه در وزن ۶۲- کیلوگرم، ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم و فاطمه احمدی در وزن ۷۳+ کیلوگرم سه مدال نقره، ساینا علیپور در وزن ۴۶- کیلوگرم، مریم ملکوتی خواه در وزن ۴۹- کیلوگرم به همراه ملکیا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم نیز سه مدال برنز برای تیم ملی کشورمان در این دوره از رقابت ها کسب کردند.

مهروز ساعی به عنوان سرمربی، آزاده یاسائی و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی هدایت این تیم را برعهده داشتند. دکتر مهرداد یوسفی نیز سرپرستی تیم را برعهده دارد.

کد مطلب 6737224

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