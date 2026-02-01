پایان کار تیم ملی تکواندو بانوان ایران در امارات با ۷ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی امارات امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه در بخش بانوان با حضور ۲۰۶ تکواندوکار در سالن «شیخ زاید» شهر فجیره برگزار شد و تیم ملی بانوان ایران موفق به کسب یک مدال طلا، سه نقره و چهار برنز شد.

برای تیم ملی کشورمان در این مسابقات مبینا نعمت زاده در وزن ۵۳- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. کوثر اساسه در وزن ۶۲- کیلوگرم، ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم و فاطمه احمدی در وزن ۷۳+ کیلوگرم سه مدال نقره، ساینا علیپور در وزن ۴۶- کیلوگرم، مریم ملکوتی خواه در وزن ۴۹- کیلوگرم به همراه ملکیا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم نیز سه مدال برنز برای تیم ملی کشورمان در این دوره از رقابت ها کسب کردند.

مهروز ساعی به عنوان سرمربی، آزاده یاسائی و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی هدایت این تیم را برعهده داشتند. دکتر مهرداد یوسفی نیز سرپرستی تیم را برعهده دارد.