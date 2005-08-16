به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مولاهويزه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واكنش منفي ازسوي مدعيان اصلاحات متوجه قوي ترين و كارآمدترين وزيران پيشنهادي است كه نشان مي دهد مخالفان دولت تحولگرا از كارآمدي وزيران احمدي نژاد به هراس افتاده اند.

نماينده اصولگراي دشت آزادگان از جهرمي، پورمحمدي و صفارهرندي به عنوان 3 وزيري ياد كرد كه مورد هجمه اصلاح طلبان قرار گرفته اند و بعضي از رد صلاحيت شدگان مجلس هفتم نيز عليه آنها جوسازي مي كنند.

مولاهويزه در عين حال از معرفي برخي افراد پيشنهادي احمدي نژاد انتقاد كرد و گفت: برخي وزيران از اقبال خوبي برخوردار نيستند و راي اعتماد لازم را كسب نخواهد كرد.

وي از وزير پيشنهادي احمدي نژاد براي آموزش و پرورش به عنوان فردي كه سابقه اي در آموزش و پرورش ندارد، ياد كرد و افزود: نه رشته تحصيلي وي و نه سابقه مديريتي وي ارتباطي به آموزش و پرورش ندارد.

نماينده دشت آزادگان از انتخاب سعيدلو براي وزارت نفت نيز دفاع كرد و گفت: احمدي نژاد پاسخگوي اين انتخاب خواهد بود.

مولاهويزه در پايان خاطرنشان كرد: بايد ديد كدام معيار پنهاني باعث شده است كه چنين پست حساسي را به آقاي سعيدلو اختصاص دهد.