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۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۰۳

مولاهويزه نماينده دشت آزادگان در جمع خبرنگاران:

مخالفان دولت تحولگرا از كارآمدي وزيران احمدي نژاد به هراس افتاده اند

مخالفان دولت تحولگرا از كارآمدي وزيران احمدي نژاد به هراس افتاده اند

سيد نظام مولاهويزه نماينده دشت آزاگان گفت: هر وزير پيشنهادي كه بيشتر مورد تهاجم مدعيان اصلاحات قرار بگيرد، راي بيشتري كسب خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مولاهويزه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واكنش منفي ازسوي مدعيان اصلاحات متوجه قوي ترين و كارآمدترين وزيران پيشنهادي است كه نشان مي دهد مخالفان دولت تحولگرا از كارآمدي وزيران احمدي نژاد به هراس افتاده اند.

نماينده اصولگراي دشت آزادگان از جهرمي، پورمحمدي و صفارهرندي به عنوان 3 وزيري ياد كرد كه مورد هجمه اصلاح طلبان قرار گرفته اند و بعضي از رد صلاحيت شدگان مجلس هفتم نيز عليه آنها جوسازي مي كنند.

مولاهويزه در عين حال از معرفي برخي افراد پيشنهادي احمدي نژاد انتقاد كرد و گفت: برخي وزيران از اقبال خوبي برخوردار نيستند و راي اعتماد لازم را كسب نخواهد كرد.

وي از وزير پيشنهادي احمدي نژاد براي آموزش و پرورش به عنوان فردي كه سابقه اي در آموزش و پرورش ندارد، ياد كرد و افزود: نه رشته تحصيلي وي و نه سابقه مديريتي وي ارتباطي به آموزش و پرورش ندارد.

نماينده دشت آزادگان از انتخاب سعيدلو براي وزارت نفت نيز دفاع كرد و گفت: احمدي نژاد پاسخگوي اين انتخاب خواهد بود.

مولاهويزه در پايان خاطرنشان كرد: بايد ديد كدام معيار پنهاني باعث شده است كه چنين پست حساسي را به آقاي سعيدلو اختصاص دهد.

کد مطلب 218942

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