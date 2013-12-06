  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۵

پیام "کارلوس کی‌روش" به مناسبت مرگ "نلسون ماندلا"

پیام "کارلوس کی‌روش" به مناسبت مرگ "نلسون ماندلا"

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال ایران "نلسون ماندلا" را شخصیتی منحصر به فرد خواند که برای جهان "انسانیت، احساس و عشق" به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی پنج شنبه شب در سن 95 سالگی دار فانی را وداع گفت.

"کارلوس کی‌روش" در خصوص ماندلا اظهار داشت: برای من افتخاری بوده که با چنین شخصیتی آشنا شده‌ام و این را از خوش اقبالی خودم می‌دانم.

وی افزود: امروز به جای اینکه برای نلسون ماندلا گریه کنیم باید باید جشن برگزار کنیم. باید برای کسی که برای ملتش پیام برادری داشت و به مردم دنیا پیام داد که می توانند صرفنظر از ریشه‌ها و فرهنگ‌های متفاوت و مذهب در کنار هم  با صلح و برادری زندگی کنند، شادمانی کرد.

کی‌روش در خصوص رویارویی با نلسون ماندلا در رقابتهای جام جهانی 2010 اظهار داشت: من هرگز ملاقات با ماندلا را فراموش نمی‌کنم و اینکه دست وی را فشردم افتخار بزررگی است.

کد مطلب 2189904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها