به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی پنج شنبه شب در سن 95 سالگی دار فانی را وداع گفت.

"کارلوس کی‌روش" در خصوص ماندلا اظهار داشت: برای من افتخاری بوده که با چنین شخصیتی آشنا شده‌ام و این را از خوش اقبالی خودم می‌دانم.

وی افزود: امروز به جای اینکه برای نلسون ماندلا گریه کنیم باید باید جشن برگزار کنیم. باید برای کسی که برای ملتش پیام برادری داشت و به مردم دنیا پیام داد که می توانند صرفنظر از ریشه‌ها و فرهنگ‌های متفاوت و مذهب در کنار هم با صلح و برادری زندگی کنند، شادمانی کرد.

کی‌روش در خصوص رویارویی با نلسون ماندلا در رقابتهای جام جهانی 2010 اظهار داشت: من هرگز ملاقات با ماندلا را فراموش نمی‌کنم و اینکه دست وی را فشردم افتخار بزررگی است.