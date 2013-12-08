دانشجویان انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه ارومیه برای اولین بارموفق به پرورش آرتمیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آرتمیا یکی از انواع مهم سخت پوستان است که از آبهای شور تا آبهای خیلی شور که میزان املاح آنها ممکن است تا چند برابر آب دریا باشد زندگی می کند.

مهمترین زیستگاه آرتمیا در ایران دریاچه ارومیه است، اسم و جنس این سخت پوست به زبان لاتین با توجه به شکل ظاهری آن آرتمیا به معنی گوشواره آبی است و در زبان انگلیسی به آن Artemia یا brine shrimp می گویند.

آرتمیای دریاچه ارومیه اولین بار در سال 1899 میلادی توسط شخصی به نامGunther گزارش شد و در سال 1976 میلادی توسط Bowen و Clark به عنوان گونه ای جداگانه به نام شناخته و نامگذاری شد.

علاوه بر آرتمیای دو جنسی که در دریاچه ارومیه زندگی می کند نوعی آرتمیای بکرزا در برکه های اطراف دریاچه ارومیه وجود دارد که اولین بار در سال 1376 شناسایی و گزارش شده است.

مهمترین کاربرد آرتمیا در پرورش آبزیان است که به صورتهای مختلفی از جمله سیست های پوسته زدایی شده، ناپلی تازه تفریخ یافته، متاناپلی، آرتمیای جوان و بالغ، آرتمیای یخ زده و خشک شده تحت سرمای شدید با اهداف مختلف در پررش طیف وسیعی از آبزیان از جمله میگوی پنائیده ((Penaeidae، میگوی آب شیرین، ماهیان دریایی، ماهیان آب شیرین، ماهیان آکواریومی مورد استفاده قرار می گیرند.

این طرح با همکاری دکتر رامین مناف فر (عضو هیات علمی پژوهشکده آرتمیا)، دکتر رشید جامعی (مدیر گروه زیست شناسی)، دکتر سیاوش حسینی (عضو هیات علمی گروه زیست شناسی و استاد راهنمای طرح) و توسط اعضای انجمن علمی گروه و با کمترین امکانات با تلاش های شبانه روزی اعضای انجمن و دانشجویان علاقمند پس از گذشت 10 روز به نتیجه رسید.

آرتمیای زنده هم اکنون در این گروه موجود بوده و گروه زیست شناسی پذیرای علاقه مندان به بازدید از طرح است.

این انجمن علمی- دانشجویی در نظر دارد در روزهای آتی نحوه پرورش آرتمیا را در قالب یک کارگاه آموزشی به دانشجویان ارائه کند.