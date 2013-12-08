حضور دو داور ایرانی در لیگ جهانی والیبال قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی لیگ جهانی والیبال سال 2014 از روز دوم خردادماه سال آینده با حضور 28 تیم در سه گروه برتر، متوسط و زیرگروه آغاز می‌شود که به مدت 7 هفته نیز ادامه خواهد داشت.

امیدوار حاتمی رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال با بیان اینکه دو داور بین‌المللی کشورمان در مرحله مقدماتی از لیگ جهانی والیبال سال 2014 حضور خواهند داشت گفت: محمد شاهمیری و ابراهیم فیروزی دو داور ایرانی این رقابتها خواهند بود.

حاتمی در پاسخ به این سئوال که داوران ایرانی در چه بازی‌هایی قضاوت خواهند داشت، گفت: هنوز برنامه قضاوت آنان نهایی نشده است اما چیزی که قطعی شده حضور آنان در لیگ جهانی سال 2014 است.

وی تاکید کرد: در نشست کمیته داوران کنفدراسیون والیبال آسیا که بهمن ماه در چین برگزار خواهد شد، برای حضور تعداد بیشتری از داوران آسیایی به ویژه ایران در مسابقات قهرمانی جهان و لیگ جهانی تلاش خواهیم کرد.