تیم ملی والیبال ایران با برزیل، لهستان و ایتالیا همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس سالیانه دپارتمان لیگ جهانی امروز یکشنبه در مقر FIVB در لوزان سوئیس آغاز شد که محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران به عنوان یکی از اعضای این دپارتمان در این اجلاس شرکت کرده است.

در این اجلاس گزارشات لیگ جهانی 2013 ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برگزاری لیگ جهانی 2014 بررسی و مقرر شد این مسابقات در سال 2014 با شرکت 28 تیم در سه گروه یا سه سطح برگزار شود و تیم‌ها با توجه به رنکینگ سال گذشته خود در یکی از این سه گروه یا سطح قرار گرفته شوند و تیم‌های درجه یک والیبال دنیا در گروه یک، تیم‌های متوسط در گروه دو و دیگر تیم‌ها در گروه سه قرار می‌گیرند و در پایان مرحله مقدماتی و بین قاره‌ای از گروه یک با توجه به میزبان مرحله نهایی چهار یا پنج تیم و از گروه دو یک تیم به مرحله نهایی صعود کنند.

با توجه به اینکه تیم ایران در دوره پیش در مکان نهم قرار گرفت و اکنون در رده‌بندی جهانی در رده دوازدهم قرار دارد، همچنین باتوجه به عملکرد این تیم در مسابقات گذشته، در لیگ جهانی 2014 به عنوان یکی از تیم‌های درجه یک والیبال دنیا در دسته یک گروه یک با برزیل، لهستان و ایتالیا همگروه شد. قرعه کشی کامل این رقابت‌ها به قرار زیر است:



گروه یک

* دسته A: ایران، برزیل، لهستان، ایتالیا

دسته B: روسیه، آمریکا، بلغارستان، صربستان



گروه دو:

* دسته C: بلژیک، کادانا، استرالیا، فنلاند

* دسته D: آرژانتین، آلمان، فرانسه، ژاپن

* دسته E: هلند، کره جنوبی، پرتغال، جمهوری چک



گروه سه:

* دسته F: تونس، ترکیه، کوبا ، اسپانیا

* دسته G: پوتوریکو، چین، اسلواکی و مکزیک



همچنین تیم آخر گروه دو به گروه سه سقوط و تیم اول گروه سه به گروه دو صعود خواهند کرد.