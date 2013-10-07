درخواست ایران برای میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی که صبح امروز دوشنبه در خصوص قهرمانی تیم والیبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا، ضمن بیان این مطلب افزود: برای رسیدن به میزبانی مرحله لیگ جهانی، نیازمند حمایت‌های ویژه دولت و وزارت ورزش و جوانان هستیم چرا که میزبانی این رویداد بزرگ کاری سخت و سنگین خواهد بود و قطعا بدون کمک و حمایت مسئولان اجرایی نخواهد شد.

وی با تاکید بر این که والیبال ایران به یکی از قطب‌های والیبال دنیا تبدیل شده، خاطرنشان کرد: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی در آسیا نشان داد، والیبال در مسیر پیشرفت قرار گرفته و با پشتوانه سازی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، قطعا والیبال به روند خوبی که در پیش گرفته ادامه خواهد داد و در سال‌های آینده نیز این موفقیتها ادامه پیدا می‌کند.

رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این پرسش که آیا برای تیم ملی بزرگسالان نیز پشتوانه سازی صورت گرفته، یادآور شد: این اتفاق چند سالی است در والیبال ایران رخ می‌دهد اما این که روز یکشنبه تیم والیبال زیر 23 سال ایران در نخستین دیدار خود برابر استرالیا به پیروزی قاطعی دست پیدا کرد و این نشان می‌دهد ما برای والیبال پشتوانه‎‌های بسیار خوبی داریم. در سایر رده‌ها نیز تیم‌های قدرتمند و مدعی داریم که در آسیا و حتی جهان حرف‌هایی برای گفتن دارند.

وی که با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، ضمن اشاره به برنامه‌های آینده فدراسیون والیبال تاکید کرد: پس از پایان رقابتهای زیر 23 سال جهان لیگ برتر را آغاز خواهیم کرد و بعد از آن با تعطیلی دو هفته‌ای این لیگ تیم ملی به مسابقات قاره‌ای جهان در ژاپن اعزام خواهد شد و سپس ادامه رقابتهای لیگ برتر را خواهیم داشت. ضمن اینکه تیم کاله ایران نیز به نمایندگی از آسیا از جام باشگاه‌های جهان حضور پیدا خواهد کرد.

محمدرضا داورزنی با اشاره به اینکه این فدراسیون سال پرترافیکی را پیش رو خواهد داشت، یادآور شد: ما برای سال 93 باید دو تیم ملی قدرتمند برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی داشته باشیم که به خاطر همزمانی این دو رویداد باید دو تیم قدرتمند را آماده کنیم. ضمن اینکه مسابقات لیگ جهانی از خردادماه سال آینده آغاز خواهد شد و تیم ملی ایران برای دومین سال در این رویداد حضور پیدا می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد والیبالیست‌های ایران بتوانند با برنامه‌هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موفقیتها در سطح قاره و آسیا را ادامه دهند.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان گفت: خولیو ولاسکو یک انتخاب خوب برای تیم ملی والیبال ایران بود که امیدواریم بتوانیم همکاریمان را با وی به بهترین شکل ممکن ادامه دهیم. او برای استراحتی چند روزه به کشورش خواهد رفت و پس از آن به ایران برمی گردد تا اردوی تیم ملی را آغاز کند.