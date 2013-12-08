قیمت نان بالا نرفت، وزنش پایین آمد/ تامین میوه شب عید استان مرکزی نیازمند 5 میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فروتن عصر یکشنبه با بیان این مطلب در نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی افزود: کیفیت و کمیت مهمترین تخلفات حوزه پخت نان است که به شدت مورد توجه مسئولین حوزه نظارت و بازرسی قرار دارد.

وی با بیان این که بیش از 70 درصد تماس های مردمی با تلفن گویای 124 گزارش تخلفات واحدهای صنفی استان مرکزی معطوف به فعالیت نانوایی ها و گلایه مردم استان از این مراکز است گفت: این امر موجب نظارت دقیق سه تیم کارشناسی بر عملکرد نانوایی های استان مرکزی شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان این که کم فروشی تخلف عمده نانوایی های استان است افزود: این مشکل ریشه در عدم افزایش قیمت نان تولیدی در کنار افزایش هزینه های تولید اعم از آب، برق، گاز و حقوق کارگران دارد.

اکثر نانوایی ها بدهکارند

فروتن ادامه داد: در حال حاضر اکثر نانوایی های استان مرکزی فقط یک میلیون تومان به شرکت گاز استان بدهکارند که این بدهکاری تنها بخشی از مشکلات اقتصادی فراروی این واحدها را شامل می شود.

وی با بیان این که قیمت نان از تولید تا فروش برای اکثر نانوایی های استان مشکل ایجاد کرده است گفت: اگر قیمت نان اصلاح نشود مشکلات بسیاری برای جامعه ایجاد می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به فعالیت یک هزار و 600 نانوایی در استان مرکزی گفت: 8 هزار و 671 مورد بازرسی از نانوایی های استان منجر به تشکیل 716 پرونده تخلفی در ین رابطه شده است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد این واحد در بازرسی از واحدهای صنفی فعال در استان مرکزی گفت: در 8 ماهه امسال 111 هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی استان مرکزی صورت گرفته که این امر منجر به تشکیل 6 هزار و 919 فقره پرونده قضایی و پلمپ یک هزار و 496 واحد صنفی در استان شده است.

بیش از دو هزار پرونده مفتوح است

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه بر نظارت های صورت گرفته از واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: با انجام بازرسی از 2 هزار و 45 واحد صنعتی 29 فقره پرونده تخلف در استان مرکزی مفتوح شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تاکید کرد: افزایش قیمت نان و جبران هزینه های راهکار حل مشکلات فراروی جامعه در حوزه نانوایی هاست.

فروتن یادآور شد: از 17 هزار تماس مردمی با شماره 124، 60 درصد تماس ها منجر به کشف تخلف شده است.



تامین میوه شب عید بیش از 5 میلیارد تومان اعتبار می خواهد



معاون توسعه داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست گفت: برای خرید میوه شب عید استان در آستانه سال نو به بالغ بر 5 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

عزیزالله صدیقی افزود: این میزان اعتبار برای خرید 1600 تن پرتقال و 1200 تن سیب نیاز است.

وی با بیان این که در سال گذشته در مجموع دو هزار و 800 تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار در آستانه سال 92در استان ذخیره سازی شد ه بود افزود: با تامین این میزان مرکبات در سال گذته مردم از یارانه 290 تومانی در هر کیلو بهره مند شدند.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد حوزه معاونت توسعه داخلی سازمان صنعت، معدن وتجارت پرداخت و گفت: برگزاری سه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با عناوین طرح رحمت، ضیافت و پاییزه از جمله این اقدامات بود که طی آن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اعم از شکر، گوشت قرمز ، گوشت سفید، عدس و ...در قالب 830 غرفه عرضه شد.

توزیع بیش از 13 هزار تن کالا در استان

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توزیع 13 هزار و 363 تن انواع کالا و مایحتاج ضروری مردم در این نمایشگاهها گفت: تخفیف 20 درصدی کالاها ی توزیع شده 76 درصد رضایتمندی بازدیدکنندگان همراه داشته است.

صدیقی یادآور شد: توزیع کالاهای اساسی در استان مرکزی در سال جاری 18 هزار و 540 تن بوده که با هدف تثبیت قیمتها در شرایط نوسان انجام شده است.

وی در ادامه از خریداری 32 هزار و 832 تن شیرخام در استان مرکزی طی سالجاری خبر داد و افزود: در سالجاری 29 هزار و 910 تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار تولیدکنندگان گذاشته شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه از خرید هشت هزار و 280 تن گوشت مرغ طی سال جاری به صورت تهاتر از مرغداران خریداری استان خبر داد و گفت: تا کنون چهار هزار و 441 تن از این ماده پروتئینی در استان ذخیره سازی شده است.

میادین میوه و تره بار در کلانشهر اراک ایجاد شود

استاندار استان مرکزی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد سازمان میادین میوه و تره بار در کلان شهر اراک گفت: ایجاد سازمان میادین میوه و تره بار و استفاده از بازارچه های شهرداری در مناطق مختلف یکی از نیازهای اساسی استان مرکزی است.

وی با تاکید بر ضرورت الگو گیری از نمونه های موفق این شیوه در سازمان میادین میوه و تره بار سایر کلانشهرها اعم از قمف اصفهان و تهران گفت: بای با بهره گیری از تجارب این استانها بستر لازم برای رفاه مردم را در تهیه میوه ارزان قیمت فراهم کرد.