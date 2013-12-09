به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر حصاری مدیر دفتر برنامهریزی و ارزیابی پژوهشی حوزههای علمیه خواهران شعار محوری هفته پژوهش سال 1392 این حوزههای علمیه را پژوهشگری نوین عنوان کرد و افزود: این شعار با هدف بهرهگیری از فناوریهای نوین پژوهشی که از منویات مقام معظم رهبری است، انتخاب شده است.
وی با اشاره به اینکه از 23 تا 28 آذرماه به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است، اضافه کرد: در حوزههای علمیه خواهران عناوین ایام این هفته به این شرح تعیین شده است: شنبه 23 آذر پژوهشگری نوین و نرمافزارهای علمیـ پژوهشی، یکشنبه 24 آذر پژوهشگری نوین و کتابهای الکترونیک (ebook)، دوشنبه 25 آذر پژوهشگری نوین و نشریات علمیـ پژوهشی دیجیتال، سهشنبه 26 آذر پژوهشگری نوین و کتابخانههای دیجیتال، چهارشنبه 27 آذر پژوهشگری نوین و آموزش پژوهش مجازی (جستجو در اینترنت، موضوعیابی و فیشبرداری، تدوین و ...) و پنجشنبه 28 آذر پژوهشگری نوین و استفاده از فناوریهای نوین در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و سایر مجامع علمی ـ پژوهشی (پست الکترونیک، تالار گفتگو، وب، ویدئوکنفرانس و ...)
حجتالاسلام حصاری با بیان اینکه امروزه اکثر مراکز علمیـ پژوهشی، استفاده از کتابخانههای دیجیتال، کتابهای الکترونیک و فضای مجازی را به عنوان ابزار بسیار مهم در امر آموزش، پژوهش و تبلیغ، به خدمت گرفتهاند، ادامه داد: با استفاده از این ابزار در بسیاری از بخشها، چه مادی (هزینه و انرژی) و چه معنوی (منابع انسانی) صرفهجویی میشود، بخش عظیمی از فعالیتهای پژوهشی طلاب به سهولت و آسانی و همخوان با دیگر وظایف خطیر یک بانوی طلبه، به منصه ظهور خواهد رسید و آنان را از مراجعه گسترده به کتابخانهها و برخورداری از کتابخانههای شخصی حجیم بینیاز میسازد.
وی با اشاره به اینکه شعار راهبردی هر طلبه یک پژوهشگر از هفته پژوهش سال 90 در دستور کار معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران قرار گرفته است، افزود: تحقق این شعار نیازمند الزامات، ضرورتها، برنامهریزی و مشارکت جدی مدیران و معاونان پژوهش مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران است.
مدیر دفتر برنامهریزی و ارزیابی پژوهشی حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: در هفته پژوهش سال 91 نیز با توجه به اینکه کشف و به فعلیت رساندن استعدادهای پژوهشی طلاب در گرو نهادینهسازی فرهنگ پژوهشی در حوزههای علمیه است، شعار محوری گسترش فرهنگ پژوهشی با محوریت برگزاری کرسیهای آزاداندیشی به عنوان اولین گام تحقق شعار راهبردی مذکور، انتخاب شد و ایام هفته پژوهش آن سال نیز بر همان اساس نامگذاری شده بود.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای حوزههای علمیه خواهران در هفته پژوهش سال جاری در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
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