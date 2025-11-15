گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی با تأکید بر نقش بانوان طلبه

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره تمیزکار مدیرکل پژوهشهای تحصیلی حوزههای علمیه خواهران، به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی ضمن تبریک این ایام فرخنده به عموم طلاب، اساتید، کتابداران و خادمان عرصه علم و دانایی، یاد و نام علامه فرزانه، مفسر ژرفاندیش قرآن کریم، حضرت آیتالله سید محمدحسین طباطبایی (رحمهاللهعلیه) را گرامی داشت و اظهار کرد: همزمانی آغاز هفته کتاب با سالروز رحلت این عالم ربانی، فرصتی است برای تأملی دوباره در جایگاه کتاب، تفکر و معرفت در تمدن اسلامی و در مسیر تربیت بانوان طلبهای که با اندیشه و قلم، افقهای نوینی را در حوزههای علمیه میگشایند.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) که فرمودند: نباید فضای مجازی جای کتابخوانی را بگیرد و کتاب باید همواره در سبد خرید و در مجموعه اوقات مردم جای خاص خود را داشته باشد، تأکید کردند: هفته کتاب فرصتی است برای بازخوانی نقش تمدنساز کتاب در تاریخ اسلام و تجلیل از بانوان طلبهای که با مطالعه، تحقیق و تألیف، در پیشبرد اهداف حوزههای علمیه پیشرو و سرآمد نقشآفرینی میکنند.
تمیزکار اسامی روزهای این هفته را به این شرح اعلام کردند:
نامگذاری روزهای هفته کتاب
شنبه: کتاب؛ کتابخوانی و کتابدار / یکشنبه: کتاب؛ نهاد دانایی، طلاب و اساتید آگاه / دوشنبه: کتاب؛ تعالی روحیه اقتدار و مقاومت، رهآورد اندیشه دینی / سهشنبه: کتاب؛ فصل تبلیغ، میراث ماندگار / چهارشنبه: کتاب؛ روایت حکمت در عصر هوش مصنوعی و فناوریهای نوین / پنجشنبه: کتاب؛ بانوی طلبه، از تراث تا تمدن نوین اسلامی
مدیرکل پژوهشهای تحصیلی با اشاره به تعامل سازنده معاونت پژوهش و مرکز نشر هاجر، از برگزاری مجموعهای از نشستها، کارگاهها و نمایشگاههای تخصصی خبر داد که با هدف ارتقای سواد پژوهشی، مهارتهای نقد و مطالعه، و آشنایی با فناوریهای نوین در کتابداری طراحی شدهاند.
وی ادامه داد: از جمله برنامههای شاخص این هفته میتوان به موارد زیر اشاره کرد: کارگاه «کتابخانه هوشمند» با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در فرایندهای کتابخانهای، نشست «نقشهای جدید کتابداران در عصر هوش مصنوعی»، یازدهمین نمایشگاه کتاب تخصصی ویژه مدارس علمیه خواهران، نشستهای «نقد کتاب»، «سبکهای داستاننویسی»، «تبدیل پایاننامه به کتاب» و «تکنیکهای مطالعه مؤثر»
مدیرکل پژوهشهای تحصیلی با تجلیل از تلاشهای مدیران استانی، معاونان پژوهش، کتابداران و طلاب فعال در عرصه کتابخوانی، از معرفی برترینهای سال ۱۴۰۴ خبر داد: ۱. سه کتابخانه برتر کشوری، ۲. سه بانوی طلبه کتابخوان برتر و ۳. کتابخانههای منتخب استانها به همراه کتابداران پرتلاش.
خانم تمیزکار در پایان ابراز امیدواری کردند که با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی موجود، هفتهای سرشار از شور علمی، نشاط پژوهشی و تعمیق معرفت دینی در مدارس علمیه خواهران رقم بخورد.
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