مديرفني تيم ملي : جوانها بايد شايستگي هاي خود را به كادر فني ثابت كنند

همايون شاهرخي كه درحاشيه تمرين امشب تيم ملي با خبرنگار"مهر" گفت و گو مي كرد با بيان اين مطلب افزود : تيم ملي در حال حاضر از آمادگي بسيار خوبي برخوردار است و بازيكنان از هر نظر براي بازي فردا مقابل ژاپن آماده اند .

شاهرخي اضافه كرد : در تمرينات روزهاي گذشته به بازيكنان تاكيد كرديم از فرصتي كه براي اثبات شايستگي هايشان بوجود آمده نهايت استفاده را ببرند و در رقابت با نفرات اصلي توانايي هاي خود را در بازي برابر يكي از بهترين تيم هاي آسيا نشان دهند .

وي در مورد حضور لژيونرها در اين ديدار اظهار داشت : هيچيك از بازيكنان لژيونر تيم ملي در اين ديدار حضور نخواهند داشت و اين فرصت خوبي است تا نفرات جواني كه در تركيب تيم ملي قرار مي گيرند در يك مسابقه جدي محك بخورند .

شاهرخي درمورد تمرينات آماده سازي تيم ملي گفت : با شرايط خاصي كه در مالزي روبرو شديم نتوانستيم تمرينات منظمي داشته باشيم اما در ژاپن تمرينات خوبي را دنبال كرديم و در حال حاضر تمامي بازيكنان در شرايط آمادگي به سر مي برند و آماده ايم تا يك بازي خوب را مقابل ژاپن برگزار كنيم .