به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 از دوشنبه هفته ای که گذشت در وین آغاز شد و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران اعلام کرد که در پایان این مذاکرات تاریخ شروع به کار گام اول و مکانیزم اقداماتی که هر دو طرف باید انجام دهند و ساز و کارهای اجرایی آن اعلام می شود.

شب گذشته خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دولت آمریکا روز گذشته چند شرکت و فرد دیگر را در فهرست تحریم های ایران قرار داد، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارتخانه های خارجه و دارایی آمریکا این شرکت ها و افراد به دلیل حمایت از برنامه هسته ای ایران مورد تحریم قرار گرفته اند.

در این بیانیه تصریح شده است: قرار دادن نام افراد و شرکت های جدید در فهرست تحریم ایران نشان می دهد توافق هسته ای اخیر در تلاش های مداوم ما برای تعقیب و مجازات آن هایی که از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند یا در پی فرار از تحریم های ما هستند تاثیری نمی گذارد و نخواهد گذاشت.

از جمله شرکت هایی که هدف تحریم قرار گرفته اند شرکت های مید اویل آسیا و سینگا تانکرز هستند که مقر هر دو در سنگاپور قرار دارد. این شرکت ها متهم هستند به ایران برای دستابی به منابع مالی از طریق یک بانک خارجی و به نیابت از شرکت ملی نفتکش ایران کمک کرده اند.

همچنین یک تبعه اوکراین به نام ویتالی سوکولنکو و شرکت تحت مالکیتش به نام فرلند به دلیل کمک به فروش نفت ایران تحریم شده اند.

اما انتشار این خبر و اعمال تحریم های جدید در حالی صورت گرفت که تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته ای ایران در وین به سر می برد و این مذاکرات که به منظور به دست آوردن راهکارهای دست یابی به راهکار اجرایی توافق ژنو انجام می شد شب گذشته با ترک مذاکرات از سوی هیأت ایرانی قطع شد.

ترک مذاکرات از سوی ایران در حالی است که منابع غربی از جمله رویترز خبر از ادامه مذاکرات در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه هم داده اند و بر این اساس به نظر می رسد تحریم های جدید آمریکا که بر خلاف توافق ژنو و برنامه کار مشترک بوده است ، در ترک مذاکرات از سوی ایران بی تأثیر نیست .

در همین زمینه منابع مطلع نیز به خبرنگار مهر گفته اند که مذاکرات به دلیل تحریم های جدید آمریکا از سوی هیأت ایرانی متوقف شده است. تیم مذاکره کننده ایران به دلیل عدم تعهد آمریکا به توافق مذاکرات را در این مرحله متوقف کرده و به پایتخت باز می گردد.

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان نیز درباره تحریم های جدیدی که شب گذشته از سوی خزانه‌داری آمریکا علیه چندین شرکت ایرانی و بین المللی اعمال شد، گفت: در چند روز گذشته بعد از مذاکرات ژنو با سردرگمی و عدم تصمیم گیری و سیاست های نامشخص دولت آمریکا روبرو بوده ایم بخصوص اینکه از یک طرف در کنگره تلاش می کردند جلوی تحریم های جدیدی را بگیرند و از طرف دیگر شرکت های جدیدی را به لیست تحریم ها اضافه می کنند.

وی افزود: این بازی دوگانه و سردرگمی به نفع فضای مذاکراتی نیست و خلاف روح توافقنامه ژنو است.

عراقچی خاطرنشان کرد: البته آمریکا معتقد است تحریم این شرکت ها مربوط به تحریم های گذشته بوده و به دلیل عدم رعایت تحریم ها شرکت های جدیدی در لیست قرار گرفته اند اما به هر حال در شرایط فعلی که قرار است فضای همکاری داشته باشیم این روند سازنده نیست.

وی با انتقاد از تحریم های آمریکا تاکید کرد: این رویکرد سازنده نیست و آن را خلاف حسن نیت می دانیم و در حال حاضر نیز در حال بررسی هستیم و عمل لازم را اتخاذ می‌کنیم.

به گزارش مهر، مرضیه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص تحريم هاي اخير وزارت خانه هاي خزانه داري و خارجه آمريكا در مورد به اصطلاح "تحريمهاي جديد آمريكا عليه حاميان برنامه اتمي ايران" اظهار داشت: متاسفانه شاهد يك سر در گمي جدي در رويكرد ، تصميمات و اظهارات مقامات آمريكايي هستيم و در حاليكه مقامات دولت آمريكا به ظاهر در حال توجيه بخشهاي قانونگذاري ايالات متحده براي خودداري از تصويب تحريم هاي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب پيشبرد طرح اقدام مشترك جمهوری اسلامی ایران و گروه ١+٥ هستند ، ازسوي ديگر در اقدامي سوال برانگيز وزارت های خزانه داری و خارجه امریکا در اقدامی غير سازنده و در مسير رويكردهاي قبلي كه بارها از سوي مقامات بلندپايه آمريكا ناموفق بودن آن به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است ، مجددا به اين اقدام تكراري و بي فايده مبادرت كرده و مجموعه هايي از ايران و چند شركت خارجي را در فهرست تحريم ها قرار داده اند.

افخم با اشاره به اینکه گروهی در داخل و خارج از دولت آمریکا تلاش دارند توافق ژنو را از بین ببرند، گفت: این افراد با درک ناقص و بدفهمی خیال می کنند که تحریم ها و نه رسیدن به تفاهم راه حل نهایی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر جدیت جمهوری اسلامی ایران برای رفع نگرانيهاي منطقي طرفهاي گفتگو در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي ایران ، ضمن انتقاد شدید از اقدام اخیر افزود: اينگونه اقدامات را غيرسازنده و خارج از مسير تفاهم انجام شده در ژنو ارزيابي نموده و دولت ايالات متحده آمريكا را به پايبندي ، واقع بيني و مرعوب نگردیدن در برابر برخي تندروهای مخالف روند مذاکرات ژنو توصیه می کنیم.

افخم افزود: مسئولیت عواقب اقدامات نسنجیده تماما بر عهده دولت امریکا است.

بر اساس توافق نامه ای که ایران با کشورهای 1+5 در ژنو داشتند، اعمال هر گونه تحریم جدید بر علیه ایران باید متوقف شود و اعمال تحریم های جدید آمریکا بر علیه شرکت های ایرانی کاملا بر خلاف این توافق نامه است .

مسئولان ایرانی پیش از این نیز بارها اعلام کرده بودند که هیچ اعتمادی از سوی ملت ایران به آمریکا وجود ندارد و در صورتی که آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد ایران روند همکاریها را قطع خواهد کرد.