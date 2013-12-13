به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درباره تحریم های جدیدی آمریکا بر علیه ایران که شب گذشته از سوی خزانه‌داری آمریکا علیه چندین شرکت ایرانی و بین المللی اعمال شد، گفت: در چند روز گذشته بعد از مذاکرات ژنو با سردرگمی و عدم تصمیم گیری و سیاست های نامشخص دولت آمریکا روبرو بوده ایم بخصوص اینکه از یک طرف در کنگره تلاش می کردند جلوی تحریم های جدیدی را بگیرند و از طرف دیگر شرکت های جدیدی را به لیست تحریم ها اضافه می کنند.

وی افزود: این بازی دوگانه و سردرگمی به نفع فضای مذاکراتی نیست و خلاف روح توافقنامه ژنو است.

عراقچی خاطرنشان کرد: البته آمریکا معتقد است تحریم این شرکت ها مربوط به تحریم های گذشته بوده و به دلیل عدم رعایت تحریم ها شرکت های جدیدی در لیست قرار گرفته اند اما به هر حال در شرایط فعلی که قرار است فضای همکاری داشته باشیم این روند سازنده نیست.

وی با انتقاد از تحریم های آمریکا تاکید کرد: این رویکرد سازنده نیست و آن را خلاف حسن نیت می دانیم و در حال حاضر نیز در حال بررسی هستیم و عمل لازم را اتخاذ می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که از روز چهارشنبه در وین مذاکرات کارشناسی را با 1+5 آغاز کرده بود شب گذشته مذاکرات را ترک کرد.



در همین زمینه منابع مطلع نیز به خبرنگار مهر گفته اند که مذاکرات به دلیل تحریم های جدید آمریکا از سوی هیأت ایرانی متوقف شده است. تیم مذاکره کننده ایران به دلیل عدم تعهد آمریکا به توافق مذاکرات را در این مرحله متوقف کرده و به پایتخت باز می گردد.



بر اساس توافق نامه ای که ایران با کشورهای 1+5 در ژنو داشتند، اعمال هر گونه تحریم جدید بر علیه ایران باید متوقف شود و اعمال تحریم های جدید آمریکا بر علیه شرکت های ایرانی کاملا بر خلاف این توافق نامه است.

مسئولان ایرانی پیش از این نیز بارها اعلام کرده بودند که هیچ اعتمادی از سوی ملت ایران به آمریکا وجود ندارد و در صورتی که آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد ایران روند همکاریها را قطع خواهد کرد.

