جولان خفاشها در شهر تاریخی بیشاپور/ معبد آناهیتا لانه خفاش شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در 25 کیلومتری غرب کازرون در استان فارس قرار دارد که در زمان ساسانیان ساخته شده است.

بیشاپور با 200 هکتار وسعت از شهرهای مهم دوران خود محسوب میشده و اهمیت ارتباطی داشته است. این شهر از قدیمی ترین شهرهایی بوده که تاریخچه ساخت آن به صورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است.

شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیر خوره بوده و تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی محسوب می شده اما پس از آن ویران شده که البته گنجینه ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا به شمار می رود.

طی سالهای اخیر روند بی توجهی به این شهر تاریخی آنچنان زیاد شده که حتی خفاشها نیز مبادرت به لانه سازی در آثار تاریخی این شهر کرده اند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بزرگترین گنجینه ساسانی ایران آنچنان در محاق بی توجهی قرار گرفته که چندین خفاش در سقف دالانهای یکی از برجسته ترین بناهای آن لانه کرده اند.

محسن عباسپور افزود: بدون شک این مسئله علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای گردشگران این مجموعه تاریخی به وجود می آورد حاکی از مشکلات عدیده ای است که ماه هاست گریبان گیر شهر تاریخی بیشاپور شده است.

وی اظهار داشت: مجموعه باستانی بیشاپور که به عنوان گنجینه پرارزش ساسانی، می تواند به عنوان بستری ارزشمند برای فعالیتهای پژوهشی و باستان شناسی قلمداد شود متأسفانه تبدیل به شهری تقریبا متروک از فعالیتهای باستان شناسی و بی طراوتی محض در شیوه مدیریت آن شده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون بیان کرد: از آخرین فصل کاوش در این شهر حدود دو سال می گذرد و چند سالی هم هست که بناهای این شهر 200هکتاری رنگ مرمت به خود ندیده اند.

وی تاکید کرد: مجموع این بی توجهی ها نیز تا آنجا پیش رفته که اکنون حتی خفاش ها هم مجال یافته اند تا از فرصت چندین ماهه کم توجهی به حل مصائب و مشکلات شهر تاریخی بیشاپور استفاده کنند و در سقف دالان غربی معبد آناهیتا لانه کنند.

خفاشها در معبد آناهیتا

عباسپور افزود: تاریکی فضای دالانها به همراه رطوبت موجود در محل باعث ایجاد شرایطی مناسب برای حضور خفاش ها در اصلی ترین و برجسته ترین بنای تاریخی شهر بیشاپور شده و مشاهده چنین صحنه ای در نگاه هر گردشگر داخلی و به ویژه خارجی، نگرش های منفی را متوجه شیوه مدیریت موجود در محوطه ی بیشاپور کرده و سئوال های متعددی را در ذهن آنها تداعی می کند.

این فعال حوزه محیط زیست گفت: این موارد در حالی شکل می گیرد که سالهاست بیشاپور دایعه ثبت در فهرست آثار جهانی را دارد و بیش از یک دهه است که مسئولان مربوطه در پایگاه پژوهشی بیشاپور و همچنین مسوولین سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر از آماده شدن ی این شهر برای ثبت در فهرست آثار جهانی می دهند پرونده ای که پس از این همه سال هنوز به درستی وضعیت آن مشخص نیست.

عباسپور ادامه داد: یکی از عمده ترین چالش هایی که اکنون متوجه بیشاپور است، آنجا نمود می یابد که تاکنون کمتر مسئولی حاضر به پاسخگویی و طرح ریزی مجموعه اقدام های عملی برای برون رفت این نگین شهرهای ساسانی از وضعیت تأثربرانگیز فعلی شده است.

وی اظهار داشت: مسئولین ذی ربط در این خصوص یا سکوت کرده اند یا فرافکنی می کنند و یا در خوشبینانه ترین حالت شروع به بیان وعده هایی برای حل این مسائل می کنند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون گفت: یک زمان اعلام می شود قرار است باستان شناسان ایتالیایی به انجام مطالعاتی در این شهر بپردازند، زمان دیگر اعلام می شود مسیرهای مشخص برای تردد گردشگران ایجاد می شود یک روز دیگر گفته می شود جلوی دفن اموات در محوطه بیشاپور گرفته می شود و از این دست وعده های بی سرانجام .

وی گفت: واقعیت ماجرا این است که تمامی این وعده ها که هر یک می تواند باری از مشکلات فعلی بیشاپور را کاهش دهد، در حد شعار باقی مانده اند.

عباسپور تصریح کرد: بیشاپور شهری است که 97درصد آثار آن همچنان در زیر خاک مدفونند و سه درصدی هم که طی چند دهه اخیر از زیر خاک بیرون کشیده شده، به شدت نیاز به مرمت و استحکام بخشی دارد اما با نگاهی به وضعیت فعلی این شهر به جرأت می توان گفت که 100درصد شهر تاریخی بیشاپور به حال خود رها شده و تنها حضور یگان حفاظت میراث فرهنگی است که حداقل توانسته تاحدود زیادی مشکلات حفاظتی و امنیتی شهر را تسکین دهد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان کازرون بیان کرد: وجود گنجینه های ارزشمند تاریخی همچون بیشاپور برای هر جامعه ای، سند افتخاری است و مطمنا اگر این شهر در مرزهای سایر کشورهایی که امروز ما به آنها خرده می گیریم که در حال ثبت آثار ملموس و غیرملموس ما در فهرست آثار جهانی هستند، قرار داشت چه بسا خیلی پیشتر از اینها در فهرست آثار جهانی شان به ثبت رسیده بود.

عباسپور بیان کرد: با این وجود همچنان بسیاری از فعالین میراث فرهنگی و به ویژه اهالی شهرستان کازرون در انتظار پایان دادن به وضعیت فعلی و دمیدن حیات در کالبد بی جان مدیریت این شهر و تبدیل شدن بیشاپور به سایتی پژوهشی با حضور برجسته ترین باستان شناسان هستند.