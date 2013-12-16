اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان شد/اولین وزیر دفاع زن تاریخ ژرمن ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت جدید آلمان برای اولین بار شاهد حضور یک زن در پست وزارت دفاع خواهد بود و علاوه بر آن "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه سابق که مورد احترام اغلب احزاب است نیز مجددا این سمت را در اختیار گرفته است.

دولت ائتلاف بزرگ "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، که شاهد چهره های از جناح راست و چپ است از روز سه شنبه کار خود را آغاز می کند. این دولت بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از انتخابات آلمان که در آن حزب محافظه کار دموکرات مسیح به رهبری مرکل به پیروزی رسید تشکیل می شود.

در این سه ماه مرکل مذاکرات متعددی را با احزاب مختلف آلمان برای تشکیل دولت انجام داد، اما در نهایت با رقیب قدیمی خود یعنی حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل کابینه ائتلافی به توافق رسید.

بر همین اساس شش نفر از اعضای حزب سوسیال دموکرات در دولت جدید آلمان حضور خواهند داشت که از میان آنها می توان به "اورسلا وان در لین" به عنوان وزیر دفاع اشاره کرد. وان در لین 57 ساله صاحب هفت فرزند است وظیفه مدرن سازی ارتش آلمان را بر عهده خواهد داشت.

اورسلا وان در لین و فرانک والتر اشتاین مایر

وان در لین پیشتر نیز به عنوان وزیر کار و امور خانواده در کابینه مرکل حضور داشته و کمک زیادی به افزایش وجهه صدر اعظم در داخل آلمان کرده است.

مرکل در خصوص وزیر دفاع جدید آلمان می گوید : او همواره مشتاق انجام امور بین الملل بود. این یک کار مهیج و در عین حال پرچالش است اما من به وان در لین اعتماد داشته و معتقدم که او این کار را به خوبی مدیریت می کند.

بر اساس این گزارش، ولفگانگ شویبله همچنان وزیر دارایی آلمان خواهد بود. و "توماس دی مایزیر" وزیر دفاع فعلی آلمان به پست سابق خود یعنی وزارت کشور بازمی گردد.

اشتاین مایر که از سال 2005 تا 2009 میلادی پست وزارت خارجه را برعهده داشته مجددا این مسئولیت را در اختیار خواهد داشت. "سیگمار گابریل" رئیس حزب سوسیال دموکرات در مورد شویبله می گوید : شاید او برجسته ترین کارشناس امور خارجه باشد.

بر همین اساس، گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان خواهد بود و همچنین نظارت اصلی بر امر انتقال آلمان از تکیه بر انرژی هسته ای بر انرژی های پاک را برعهده خواهد داشت.

سایر تغییرات انجام شده در دولت جدید آلمان نیز به این شرح است : "آندری ناهلس" وزیر کار، و "آیدان اوزوگوز" معاون حزب سوسیال دموکرات، که در آلمان متولد شده اما دارای اصالت ترکیه ای است ، مسئول امور مهاجرین در دولت جدید آلمان است.

مرکل همچنین روز گذشته اعلام کرد که به سبب اقدامات جاسوسی آمریکا از آلمان، سیستم اطلاعاتی آلمان قویتر شده و افراد جدیدی وارد این کار خواهند شد.