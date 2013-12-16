2 دیدار لاریجانی و شمخانی درباره کرسنت/ اثبات فساد در دو گام اول داوری دیوان لاهه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در گفتگو با شبکه خبر با گلایه از لغو نشست مشترک بین نمایندگان مجلس، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت درباره بررسی محتوای لایحه ارسالی ایران به دادگاه لاهه و شکایت کرسنت، گفت: من در طول این هفته و هفته گذشته چندین بار با علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار کردم و رئیس مجلس گفتهاند من دو بار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری این جلسه سهجانبه دیدار کردم.
رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس با اعلام اینکه اگر موضوع فساد در این پرونده مورد تائید قرار بگیرد هم کمک به امنیت ملی ، هم کمک به بهبود فرایندهای تصمیمگیری در داخل و هم باعث تائید رای دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به نفع ایران خواهد بود، تصریح کرد: در این بین ایران در اثبات فساد در قرارداد کرسنت در دو گام اول داوری در دیوان بینالمللی لاهه عملکرد موفقیت آمیزی داشته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم، اظهار داشت: در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای 25 سال باید گاز تحویل دهد، افزود: میدان گازی سلمان به اندازه 25 سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه 14 اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمیپردازم.
زاکانی در تشریح سایر زیانها و عدم النفعهای ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمتهای پایین کرسنت در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شدهایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیدهایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلانتری متوجه کشور خواهد شد.
رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس تاکید کرد: قیمت پایین کرسنت به همه قراردادهای امروز و آینده صادرات گاز ایران تاثیر خواهد گذاشت و حیثیت شرکت ملی نفت خواهد رفت.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: عباس یزدی یکی از افراد اصلی مرتبط با این پرونده بوده که احتمال زنده بودن وی محتمل است.
2 دیدار لاریجانی و شمخانی درباره کرسنت/ اثبات فساد در دو گام اول داوری دیوان لاهه
رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس از لغو نشست 3 جانبه وزارت نفت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت گلایه کرد و در عین حال اظهارداشت: رئیس مجلس گفته دو بار با دبیر شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری این جلسه سهجانبه دیدار کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در گفتگو با شبکه خبر با گلایه از لغو نشست مشترک بین نمایندگان مجلس، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت درباره بررسی محتوای لایحه ارسالی ایران به دادگاه لاهه و شکایت کرسنت، گفت: من در طول این هفته و هفته گذشته چندین بار با علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار کردم و رئیس مجلس گفتهاند من دو بار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری این جلسه سهجانبه دیدار کردم.
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