به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی عصر دوشنبه در نشست با روسای هیئت های ورزشی که با حضور نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: بودجه ای که در سال 92 برای ورزش و جوانان استان اختصاص یافته در برابر ساخت یک پروژه ورزشی و دیگر مشکلات هیئت ها و ورزشکاران استان قابل مقایسه نیست و جوابگوی مشکلات و نیازهای ورزش و جوانان استان نمی باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: با این همه کمبود اعتبارات در بخش پروژه های عمرانی نسبت به سایر استان ها جلوتر هستیم و تا پایان سال نیز تعدادی از بهترین پروژه های ورزشی در سطح استان به بهره برداری خواهند رسید.

اعتبار ورزش بوشهر بیشتر از مجموع اعتبارات شش استان دیگر

مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: تا قبل از ورود بنده به مدیریت ورزش و جوانان استان، سرانه فضای ورزشی در استان بوشهر 68 سانتی متر بوده ولی با وجود اینکه دو سال مدیریت بنده در این اداره کل با کمبود اعتبارات مواجه بودم، اما اکنون سرانه ورزشی در استان به 90 سانتی متر افزایش یافته است.

جمشیدی یادآور شد: بنده در سال 90 با همکاری کارشناسان و معاونین اداره کل توانستیم 40 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای ورزش استان تصویب کنیم که تخصیص 100 درصد شد که اگر اعتبار شش استان را جمع کنید به میزان اعتباری که ما جذب کردیم نخواهد شد و این در طول مدیریت اداره کل ورزش و جوانان استان بی نظیر بوده و سابقه نداشته است.

تلاش برای تکمیل پروژه‌های دارای 80 درصد پیشرفت

وی تاکید کرد: سیاستم در سال 92 بر این پایه است که اول پروژه های ورزشی بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی را به اتمام برسانم و بعد به دیگر پروژه‌ها خواهیم پرداخت، ولی باز با وضعیت موجود کا را روبه جلو بردن بسیار سخت و سنگین است اما با وفاق و همدلی تمامی کارها را جلو برده ایم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر بیان کرد: در سال 92 تنها 200 میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی سطح استان اختصاص یافته است که ما فقط برای تجهیز وسایل سرمایشی اماکن ورزشی و هیئت ها 40 میلیون تومان تاکنون هزینه نموده ایم و این اعتبار جوابگوی 43 هیئت ورزشی نیست ولی باز با پیگیری هایی که با مدیریت برنامه ریزی استانداری داشتیم در صدد هستیم 100 میلیون تومان دیگر نیز به این اعتبار اختصاص دهیم تا بتوانیم دردی از روی دوش هیئت های ورزشی برداریم.

در سال 92 همانند دیگر استان‌ها با مشکل منابع مالی روبرو هستیم

وی گفت: در تمام سفرهای ریاست جمهوری هیچ اداره کلی نتوانست 5 میلیارد تومان اعتبار جذب کند و تنها اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بود که توانست این اعتبار را اجرایی کند و بر اساس برنامه ریزی های کارشناسی شده این اعتبار را بین

هیئت‌های ورزشی و شهرستانها تزریق کردیم به گونه ای که در سال 91 مبلغ 750 میلیون تومان به هیئت‌های ورزشی و 650 میلیون به شهرستان‌ها به صورت مستقیم پرداخت کردیم ولی در سال 92 همانند دیگر استانها با مشکل منابع مالی روبرو هستیم.

جمشیدی با بیان این که استاندار جدید بوشهر در همین مدت کوتاه که آمده اند به صورت جدی پیگیر موضوعات و مشکلات ورزش و جوانان استان می باشد، افزود: اکنون باید با ارتباط خوبی که دکتر سالاری با مجموعه نفت و گاز دارند استفاده بهینه را ببریم و دوباره مصوبه 5 میلیارد تومانی کمک وزارت نفت به ورزش استان را احیاء کنیم، چونکه بنده در زمان تدوین این مصوبه نوشته بودم که این اعتبار سالیانه به ورزش استان تزریق شود و دائمی باشد که اگر این امر محقق گردد می تواند ورزش استان نجات بدهد.

کمکی از سوی گمرک و اداره بندر بوشهر به ورزش استان نشده است

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: تاکنون هیچ کمکی از سوی گمرک و اداره بندر بوشهر به ورزش استان نشده و حتی کمک نیروگاه اتمی نیز به صورت مقطعی بوده که باید با یک خرد جمعی کمک این حوزه ها را در ورزش استان بکار بگیریم.

جمشیدی با اشاره به ساخت پیست تارتان در بوشهر تاکید کرد: در طول 35 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته تا قبل از بنده هیچ شخصی جرات نکرده بود برای این استان که در رشته دومیدانی قهرمانان بسیاری برای کشور پرورش داده برای ساخت یک پیست تارتان حرفه ای اقدامی کند.

وی افزود: بنده به طور مسقیم برای ساخت پیست ورود کرده و حتی سه بار در بوشهر مناقصه گذاشتیم و شخصی جلو نیامد تا اینکه اداره کل با پیگیری‌های لازم پیمانکاری برای ساخت پیست پای کار آورد که اکنون به مرحله آسفالت رسیده است.

پیست با کیفیت نیازمند دو میلیارد تومان اعتبار است

جمشیدی تصریح کرد: پیست باکیفیت دو میلیارد تومان برای اتمام آن هزینه نیاز دارد که پیگیر تحقق اعتبار آن هستیم ولی ما می توانیم کمتر از یک هفته با 700 میلیون تومان هم پیست را ساخت کنیم ولی این پروژه ها در شان استان و ورزشکاران غیور و با استعداد ما نیست و می خواهیم یک کار نمونه در استان که در شان جوانان و ورزشکاران ما است اجرا کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: گاها می گویند اگر شهرداری بخواهد به ورزش کمک کند از پول کارگرانش می زند و در اختیار ورزش و سایر حوزه ها قرار می دهد، که باید اعلام کنم که ما طرح و برنامه ریزی های دقیقی برای گرفت کمک و حمایت مالی از شهرداری طراحی کرده ایم که هیچ ارتباطی با منابع مالی کارگران و کارکنان شهرداری ندارد.

جمشیدی تاکید کرد: اگر این گونه باشد خود ما اولین مخالف هستیم که حقی از کارگران زحمتکش شهرداری ضایع شود ولی مطمئن باشید که کمک شهرداری به ورزش استان هیچ صدمه ای به قشر کارگران عزیز نخواهد زد.