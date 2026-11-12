خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ورزش و جوانان در کهگیلویه و بویراحمد با وجود ظرفیت‌های انسانی، استعدادهای درخشان و علاقه‌مندی گسترده مردم به فعالیت‌های ورزشی، همچنان با چالش‌هایی در حوزه زیرساخت‌ها، منابع مالی، مدیریت هیئت‌ها و امکانات مورد نیاز ورزشکاران مواجه است.

نبود زیرساخت‌هایی همچون هتل ورزش، فرسودگی برخی اماکن ورزشی، پروژه‌های نیمه‌تمام، اختلاف‌نظرها درباره نحوه توزیع اعتبارات و مطالبات ورزشکاران از عملکرد برخی هیئت‌ها، بخشی از مسائلی است که ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ورزش استان را دوچندان کرده است.

در همین راستا، خبرنگار مهر در گفتگویی تفصیلی با عبدالرحیم خداجوی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد، مهم‌ترین اولویت‌ها، برنامه‌ها و رویکردهای مدیریتی وی را در حوزه ورزش و جوانان بررسی کرده است.

خداجوی در این گفتگو ضمن تأکید بر ضرورت تعامل سازنده با رسانه‌ها، از برنامه‌ریزی برای ساماندهی منابع انسانی، بازنگری در نحوه واگذاری اماکن ورزشی، تعریف شاخص‌های شفاف برای توزیع اعتبارات و استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سخن گفت.

ارتباط با رسانه‌ها باید از یک رابطه تشریفاتی به تعامل سازنده تبدیل شود

مهم‌ترین اولویت شما در آغاز دوره مسئولیت در اداره‌کل ورزش و جوانان چیست و در چه بازه زمانی می‌توان نتایج این برنامه‌ها را مشاهده کرد؟

رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در معرفی جایگاه ورزش در جامعه دارند، هر اندازه ارتباط ما با اصحاب رسانه قوی‌تر، صمیمی‌تر و مستمرتر باشد، بهتر می‌توانیم فعالیت هیئت‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، قهرمانان ملی و استانی و ظرفیت‌های موجود را به جامعه معرفی کنیم.

ورزش یک حوزه چندوجهی است و نقش آن فقط به کسب مدال و قهرمانی محدود نمی‌شود زیرا ما در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، پویایی جامعه، غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی مسئولیت داریم.

متأسفانه یکی از آسیب‌های موجود، ارتباط نه‌چندان قوی و تنگاتنگ میان مجموعه ورزش و رسانه‌ها است. در نتیجه، بخشی از تلاش‌ها و موفقیت‌های ورزشکاران، مربیان و هیئت‌ها آن‌طور که باید دیده نشده است.

البته رسانه فقط وظیفه انعکاس موفقیت‌ها را ندارد، بلکه باید مطالبه‌گر و منتقد نیز باشد. ممکن است رسانه درباره انتخاب یک مدیر، وضعیت یک پروژه نیمه‌تمام یا نحوه حمایت از یک رشته ورزشی سؤال و انتقاد داشته باشد طبیعی است که همه انتقادات خوشایند مدیران نباشد، اما مدیر موفق کسی است که ظرفیت شنیدن نقد را داشته باشد.

معتقدم باید نشست‌های منظم و مستمری با رسانه‌ها داشته باشیم و از انتقادات سازنده برای اصلاح عملکرد مجموعه استفاده کنیم.

یکی از انتظارات رسانه‌ها، حمایت از مطالبه‌گری و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با خبرنگاران منتقد است، همچنین انتظار می‌رود روابط عمومی اداره‌کل نقش فعال‌تری در اطلاع‌رسانی داشته باشد. چه رویکردی در این زمینه خواهید داشت؟

همان‌طور که در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم، رسانه‌ها جایگاه بسیار مهمی در حوزه ورزش و جوانان دارند، من معتقدم روابط عمومی پیشانی هر دستگاه اجرایی و حلقه ارتباطی میان مجموعه مدیریتی، مردم و رسانه‌هاست.

ما باید تلاش کنیم ارتباط مجموعه با رسانه‌ها مستمر، شفاف و صمیمی باشد، رسانه‌ای که درباره عملکرد یک هیئت، وضعیت یک پروژه یا نحوه هزینه‌کرد اعتبارات سؤال می‌کند، در واقع به ما کمک می‌کند نقاط ضعف را شناسایی کنیم.

قطعاً نقد منصفانه و مطالبه‌گری رسانه‌ها نباید با برخورد سلیقه‌ای مواجه شود.

ممکن است در برخی موارد انتقادها تند باشد، اما اصل موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید پاسخگو باشیم و اطلاعات لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهیم.

اعتقاد دارم هر اندازه شفافیت و تعامل بیشتری داشته باشیم، اعتماد جامعه ورزش و مردم نیز افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین اولویت اجرایی شما در بدو ورود چیست؟

ورزش و جوانان هر دو حوزه‌های مهمی هستند و نمی‌توان یکی را بر دیگری مقدم دانست، در حوزه ورزش، هم ورزش قهرمانی و هم ورزش همگانی اهمیت دارند و در حوزه جوانان نیز مسائل متعددی از جمله اشتغال، ازدواج، مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت مطرح است.

با این حال، در بدو ورود، منابع انسانی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار داده‌ام زیرا بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است.

این سرمایه فقط کارکنان ستادی و شهرستانی اداره‌کل نیستند، رؤسای هیئت‌های ورزشی، دبیران سازمان‌های مردم‌نهاد، ورزشکاران، قهرمانان، مربیان، داوران و پیشکسوتان نیز بخش مهمی از سرمایه انسانی ورزش استان محسوب می‌شوند.

اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را به‌درستی شناسایی، سازماندهی و در مسیر اهداف مجموعه قرار دهیم، قطعاً می‌توانیم به نتایج خوبی برسیم.

یکی از انتقادات جدی جامعه ورزش، عقب‌ماندگی زیرساختی استان در مقایسه با برخی استان‌های همجوار است، برای جبران این وضعیت چه برنامه‌ای دارید؟

واقعیت این است که استان در برخی بخش‌های زیرساختی با عقب‌ماندگی مواجه است و نباید این مسئله را انکار کنیم.

یکی از نیازهای اساسی ورزش استان، برخورداری از هتل ورزش و خوابگاه مناسب برای میزبانی مسابقات و رویدادهای ورزشی است.

امروز وقتی یک هیئت ورزشی قصد برگزاری مسابقات یا میزبانی از تیم‌های سایر استان‌ها را دارد، با مشکلات متعددی مواجه می‌شود، گاهی برای اسکان تعداد محدودی ورزشکار باید با چندین دستگاه اجرایی مکاتبه و رایزنی کند؛ از آموزش‌وپرورش گرفته تا سایر ادارات و نهادها.

این وضعیت در شأن جامعه ورزش استان نیست. ما باید زیرساخت‌های لازم را داشته باشیم تا هیئت‌ها برای برگزاری مسابقات و میزبانی رویدادها مجبور نباشند هر بار به دنبال تأمین محل اسکان ورزشکاران باشند.

علاوه بر هتل ورزش، وضعیت برخی مجموعه‌های ورزشی، سالن‌ها، زمین‌های چمن و پروژه‌های نیمه‌تمام نیز نیازمند رسیدگی جدی است.

البته از زمان آغاز فعالیت، بازدیدهایی از برخی مجموعه‌های ورزشی از جمله ورزشگاه ۱۵ هزار نفری و سالن ۹ دی داشته‌ام، اما برای ارائه یک ارزیابی جامع از وضعیت کل استان به زمان بیشتری نیاز دارم.

برنامه من این است که طی حدود یک ماه، شخصاً از شهرستان‌ها و پروژه‌های ورزشی بازدید میدانی داشته باشم و پس از آن، وضعیت پروژه‌ها را بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی دسته‌بندی کنیم.

پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارند، پروژه‌های دارای پیشرفت ۵۰ تا ۷۰ درصد، پروژه‌های زیر ۵۰ درصد و پروژه‌هایی که صرفاً کلنگ‌زنی شده و رها شده‌اند، باید به‌صورت جداگانه بررسی و اولویت‌بندی شوند.

برای تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام چه برنامه‌ای دارید؟

اعتبارات مالی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای رفع مشکلات زیرساختی است، اما در کنار آن، برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و توان اجرایی نیز اهمیت زیادی دارد.

ما برای حل مشکلات ورزش استان به یک دیپلماسی قوی ورزشی نیاز داریم، باید بتوانیم از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار، فرمانداران، شهرداران و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم.

در کنار اعتبارات اختصاصی حوزه ورزش، باید از ظرفیت اعتبارات سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز بهره بگیریم، بسیاری از پروژه‌ها با همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف قابلیت تکمیل دارند.

اعتقاد دارم اگر این ارتباطات به‌درستی شکل بگیرد و منابع مالی در کنار برنامه اجرایی منسجم قرار گیرد، می‌توانیم در یک بازه یک تا دو ساله شاهد اتفاقات خوبی در حوزه ورزش و جوانان استان باشیم.

یکی از مطالبات جدی جامعه ورزش، نحوه توزیع اعتبارات میان هیئت‌های ورزشی است، برخی هیئت‌ها از تفاوت قابل‌توجه اعتبارات دریافتی و نبود عدالت در این زمینه گلایه دارند. رویکرد شما برای حل این مسئله چیست؟

در استان حدود ۵۳ هیئت ورزشی داریم و در شهرستان‌ها نیز تعداد زیادی هیئت فعالیت می‌کنند، برای اینکه بتوانیم درباره میزان اعتبار تخصیصی به هر هیئت تصمیم درستی بگیریم، باید عملکرد آن هیئت را ارزیابی کنیم.

نمی‌توان انتظار داشت همه هیئت‌ها بدون توجه به عملکرد، تعداد ورزشکاران، فعالیت‌های اجرایی، حضور در مسابقات، افتخارآفرینی و برنامه‌های توسعه‌ای، اعتبار یکسانی دریافت کنند.

از طرف دیگر، تفاوت اعتبارات نیز باید قابل دفاع و مبتنی بر شاخص باشد، مدیر باید بتواند توضیح دهد چرا یک هیئت اعتبار بیشتری دریافت کرده و دلیل تخصیص اعتبار کمتر به هیئت دیگر چه بوده است.

راهکار ما تعریف شاخص‌های مشخص برای توزیع اعتبارات است. وقتی معیارها روشن باشد، دیگر تصمیم‌گیری سلیقه‌ای نخواهد بود و هر هیئت می‌داند بر اساس چه عملکردی اعتبار دریافت می‌کند.

باید مشخص کنیم عملکرد هر هیئت چگونه ارزیابی می‌شود، چه میزان فعالیت داشته، چه تعداد ورزشکار سازمان‌یافته دارد، در چه مسابقاتی شرکت کرده و چه خروجی قابل اندازه‌گیری داشته است.

هدف ما این است که عدالت در توزیع منابع برقرار شود و اعتبارات به سمتی برود که بیشترین اثرگذاری را برای جامعه ورزش داشته باشد.

یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد ورزشکاران، نحوه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی است. آیا در این زمینه بازنگری خواهید کرد؟

قطعاً یکی از موضوعاتی که باید به‌صورت جدی بررسی شود، نحوه واگذاری و مدیریت اماکن ورزشی است، به اعتقاد من، هر فضای ورزشی را نباید بدون توجه به ماهیت تخصصی آن به مزایده گذاشت و در اختیار هر فردی قرار داد.

برای مثال، وقتی یک سالن ورزشی با هزینه‌های سنگین دولتی ساخته شده، باید بررسی کنیم که چه مجموعه‌ای توانایی مدیریت تخصصی آن را دارد.

اگر یک سالن تخصصی در اختیار هیئت مربوطه قرار بگیرد، آن هیئت می‌تواند از ظرفیت آن برای استعدادیابی، آموزش، برگزاری مسابقات و پرورش ورزشکاران استفاده کند.

البته این موضوع به معنای واگذاری بدون ضابطه نیست، ما باید قرارداد مشخص، تعهدات اجرایی، نظارت مستمر و گزارش عملکرد داشته باشیم.

در مواردی که امکان واگذاری به هیئت وجود دارد، باید این ظرفیت را بررسی کنیم و اگر قرار است مجموعه‌ای به بخش خصوصی واگذار شود، صلاحیت تخصصی و مدیریتی فرد یا شرکت متقاضی اهمیت داشته باشد.

نمی‌توانیم یک مجموعه ورزشی را به فردی بسپاریم که تجربه و تخصص لازم را ندارد و صرفاً به دنبال درآمدزایی از آن است.

ما باید میان درآمدزایی و ارائه خدمات به جامعه ورزش تعادل برقرار کنیم.

انتقاداتی درباره نحوه هزینه‌کرد اعتبارات برخی هیئت‌ها مطرح شده است. چه برنامه‌ای برای شفاف‌سازی مالی و نظارت بر عملکرد آنها دارید؟

یکی از موضوعات مهم در مدیریت ورزش، نظارت و کنترل منابع مالی است، وقتی اعتباری در اختیار یک هیئت قرار می‌گیرد، باید مشخص باشد این اعتبار در چه مسیری هزینه شده و چه خروجی برای جامعه هدف داشته است.

اگر منابع مالی برای اعزام تیم‌ها، خرید تجهیزات، پرداخت هزینه‌های داوری، برگزاری مسابقات یا کلاس‌های آموزشی اختصاص پیدا می‌کند، باید اسناد و مستندات آن وجود داشته باشد.

همچنین باید سازوکاری تعریف شود که درآمد حاصل از فعالیت اماکن ورزشی نیز به‌صورت شفاف ثبت و مشخص شود که این درآمدها در چه بخش‌هایی هزینه شده‌اند.

برای نمونه، اگر مجموعه‌ای با شرایط مشخص در اختیار یک هیئت قرار می‌گیرد، باید در مقابل آن، تعهدات هیئت در زمینه نگهداری، نظافت، تجهیز، ارائه خدمات و استفاده از درآمدها برای توسعه ورزش مشخص باشد.

این‌طور نباشد که مجموعه‌ای واگذار شود، اما هیچ نظارت مؤثری بر عملکرد آن صورت نگیرد.

در این زمینه، حوزه بازرسی و نظارت اداره‌کل باید نقش جدی داشته باشد. ما باید کنترل کنیم که تعهدات انجام شده یا خیر و منابع مالی دقیقاً در مسیر تعیین‌شده هزینه شده‌اند یا نه.

شفافیت مالی و پاسخگویی، هم از حقوق جامعه ورزش است و هم از الزامات صیانت از بیت‌المال.

با توجه به انتقاداتی که درباره عملکرد برخی هیئت‌ها و نحوه توزیع اعتبارات در دوره گذشته مطرح می‌شود، آیا بررسی عملکرد گذشته در دستور کار شما قرار دارد؟

از روزی که مسئولیت را پذیرفته‌ام، تمرکزم را بر مسیر پیش‌رو گذاشته‌ام، علاقه‌ای ندارم تمام انرژی مجموعه را صرف بازگشت به گذشته و بررسی اختلافات مدیریتی کنم.

البته این به معنای نادیده گرفتن تخلفات احتمالی یا مسائل مالی نیست، دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و حسابرسی وظایف مشخصی دارند و اگر ایراد یا اشکالی در عملکرد گذشته وجود داشته باشد، باید از مسیر قانونی بررسی شود.

ما نیز هر جا لازم باشد، همکاری خواهیم کرد، اما وظیفه مدیریتی من این است که مسیر حرکت مجموعه را اصلاح کنم، برنامه داشته باشم و اجازه ندهم مشکلات گذشته در آینده تکرار شوند.

به اعتقاد من، مدیر باید بیشتر به مسیر پیش‌رو توجه کند. اگر دائماً به عقب نگاه کنیم، از حرکت رو به جلو بازمی‌مانیم.

در حوزه جوانان نیز استان با مشکلاتی مانند اشتغال، تسهیلات ازدواج، مسکن و کاهش مشارکت اجتماعی مواجه است، برای پیگیری این مطالبات چه برنامه‌ای دارید؟

در اداره‌کل دو حوزه اصلی داریم؛ حوزه ورزش و حوزه جوانان که هر دو اهمیت ویژه‌ای دارند، در حوزه جوانان، اداره‌کل ورزش و جوانان دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان است و جلسات این ستاد به ریاست استاندار برگزار می‌شود.

همچنین در حوزه ورزش، شورای عالی ورزش استان را داریم که ریاست آن نیز بر عهده استاندار است، ما باید از ظرفیت این شوراها برای پیگیری مسائل و مشکلات استفاده کنیم.

در حوزه جوانان، موضوعاتی مانند اشتغال، ازدواج، مسکن، کارآفرینی، اوقات فراغت، هویت‌سازی و مشارکت اجتماعی اهمیت زیادی دارد.

اداره‌کل به‌تنهایی مسئول حل همه این مسائل نیست، اما می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده و مطالبه‌گر را ایفا کند.

کمیته‌های تخصصی باید تشکیل شوند، مسائل و موانع موجود را بررسی کنند و نتایج کارشناسی را به ستاد ساماندهی امور جوانان ارائه دهند.

در این جلسات، دستگاه‌های مسئول مشخص می‌شوند و باید سهم و وظیفه هر دستگاه برای رفع مشکلات تعیین شود.

برای مثال، اگر در زمینه اشتغال یا تسهیلات ازدواج جوانان مشکلی وجود دارد، باید دستگاه متولی آن مشخص شود و موضوع از طریق ستاد و با ریاست استاندار پیگیری شود.

سه موضوع اشتغال، ازدواج و مسکن از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان هستند و باید با نگاه جدی‌تری به آنها پرداخته شود.

اگر بخواهید به مردم و جامعه ورزش استان وعده‌ای قابل سنجش برای دو سال آینده بدهید، مهم‌ترین تعهد شما چیست؟

من معتقدم وعده زمانی ارزشمند است که پشتوانه برنامه، منابع مالی و توان اجرایی داشته باشد، در حال حاضر اولویت ما شناخت دقیق وضعیت موجود است، ابتدا باید پروژه‌های نیمه‌تمام، ظرفیت‌های انسانی، وضعیت هیئت‌ها، اماکن ورزشی و نیازهای حوزه جوانان را به‌صورت کارشناسی بررسی کنیم.

پس از آن، پروژه‌ها را اولویت‌بندی خواهیم کرد و برای تأمین منابع مالی و اجرای آنها برنامه مشخص خواهیم داشت.

در حوزه زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، رسیدگی به اماکن فرسوده و پیگیری نیازهای اساسی مانند هتل ورزش در اولویت قرار دارد.

در حوزه مدیریت هیئت‌ها نیز به دنبال تعریف شاخص‌های روشن برای توزیع اعتبارات، نظارت بر هزینه‌کرد منابع و ساماندهی واگذاری اماکن ورزشی هستیم.

در حوزه جوانان نیز پیگیری مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را دنبال می‌کنیم.

معتقدم اگر بتوانیم منابع مالی، نیروی انسانی، برنامه‌ریزی و ظرفیت مدیریتی استان را در کنار هم قرار دهیم، در یک بازه یک تا دو ساله می‌توانیم شاهد اتفاقات مؤثر و قابل‌توجهی در ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد باشیم.