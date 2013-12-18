پرفروش ترین تبلتهای هفته/ اقبال مردم به خرید تبلتهای ارزان قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به بازار کامپیوتر و به طور مشخص بازار تبلت از کاهش خرید مردم و سوت و کور بودن این بازار حکایت دارد و در این میان فعالان بازار می گویند که مشتریانی که قصد خرید دارند بیشتر متقاضی تبلتهایی در رنج 500 تا 700 هزار تومان هستند.

در این بازار برخلاف هفته های گذشته، اقبال به خرید تبلتهای ایرانی ارزان قیمت نیز بیشتر از قبل شده است؛ در این میان برندهای مطرحی همچون اپل، سامسونگ و ایسوس نیز بازار خود را دارند.

اقبال مردم به خرید تبلتهای ارزان قیمت

در بازار سوت و کور کامپیوتر، بازار خرید تبلتهای ارزان قیمت داغ تر است. گشتی در بازار نشان می دهد که 4 برند مارشال، دیمو، ایسر و لنوو که دارای تبلتهای ارزان قیمت هستند در جدال با یکدیگر برای در اختیار گرفتن سهم بازار هستند.در این میان اگرچه برخی فروشندگان تبلتهای ایرانی را برای خرید پیشنهاد نمی کنند اما تبلت دیمو با توجه به ویژگیها و قیمت مناسبی که دارد مورد توجه مردم قرار گرفته است.

در بازار ارزان قیمتها تبلت مارشال مدل me-702 که دارای حافظه 8 گیگابایتی است 219 هزار تومان قیمت دارد و خوب می فروشد. این مدل با وزن 320 گرم و پردازنده ARM Telechips TCC8923 Chipset , Cortex-A5 CPU 1GHz گیگاهرتز و صفحه نمایش 7 اینچی لمسی از نوع TFT LCD مناسب خریدارانی است که قصد دارند از تکنولوژی عقب نمانند اما نمی خواهند برای خرید آن خیلی هزینه کنند. این مدل قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای، قابلیت نصب کارت حافظه - دوربین - وب کم - حسگر شتاب سنج و microUSB را دارد و از سیستم عامل 4.Google Android Ver 4.0 پشتیبانی می کند.

تبلت ایرانی دیمو مدل Dimo700Snew Call Simcard Bluetooth نیز که 330 هزار تومان قیمت دارد فروش خوبی را در میان تبلتهای ارزان قیمت به خود اختصاص داده؛ این مدل دارای 4GB حافظه داخلی و قابل افزایش از طریق افزودن کارت حافظه تا 32 گیگابایت است. دارا بودن صفحه نمایش 7 اینچی لمسی LCD Capacitive و وزن 350 گرم و پشتیبانی از سیستم عامل Google Android نسخه‌ 4.1 (Ice Cream Sandwich) از دیگر امکانات این تبلت است.

پشتیبانی از نسل دوم موبایل و امکاناتی همچون WiFi - کارت خوان - دوربین - وب کم - حسگر شتاب سنج - USB از جمله ویژگیهای این تبلت ایرانی با پردازنده TI OMAP 850 1.0Ghz است.

برند ایسر نیز در جمع پرفروش های ارزان قیمت قرار دارد و مدل 16 گیگابایتی Acer Iconia A1 811 حدود 670 هزار تومان قیمت دارد و خوب می فروشد. این تبلت 430 گرم وزن دارد و از امکاناتی چون پردازنده MediaTek MT8389W, Quad-core و صفحه نمایش لمسی از نوع TFT LCD - اندازه 7.9 اینچ - 768 × 1024 پیکسل، قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - قابلیت نصب سیم کارت - GPRS - GPS - بلوتوث - قابلیت نصب کارت حافظه - دوربین - وب کم - حسگر شتاب سنج - microUSB - HDMI و سیستم عامل Google Android v4.2 JellyBean بهره می برد.

تبلت لنوو مدل آیدیا پد آ 3000 با 16 گیگابایت حافظه داخلی نیز با ارزان قیمتها رقابت می کند. این مدل 599 هزار تومان قیمت دارد و دارای امکاناتی همچون پردازنده MediaTek 8125 , quad core processor 1.2GHz، مدل پردازنده گرافیکی PowerVR SGX544، صفحه نمایش لمسی از نوع LCD - اندازه 7 اینچ - 600 × 1024 و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - قابلیت نصب سیم کارت به همراه قابلیت مکالمه - GPS - بلوتوث - قابلیت نصب کارت حافظه - دوربین - وب کم - حسگر شتاب سنج - microUSB است. این تبلت 339 گرم وزن دارد و از سیستم عامل Google Android v4.2 - Jelly Bean پشتیبانی می کند.

آی پد مینی اپل در جمع پرفروش ها

به گزارش مهر، در میان تبلتهای بالای یک میلیون تومان، مدل آی پد مینی 4G کمپانی اپل با 16 گیگابایت حافظه داخلی و اتصال به وای فای نیز خوب می فروشد. این مدل که 312 گرم وزن و قطر 7.2 میلی متری دارد دارای پردازنده Apple Dual-core ARM Cortex-A9 Proccessor, Apple A5 Chipset و پردازنده گرافیکی PowerVR SGX543MP2 است که از صفحه نمایش لمسی از نوع TFT LCD - اندازه 7.9 اینچ - 768 × 1024 بهره می برد.

این مدل یک میلیون و 470 هزار تومان قیمت داده می شود و دارای امکاناتی همچون قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - قابلیت نصب سیم کارت - GPRS - GPS - Edge - بلوتوث - دوربین - وب کم - حسگر شتاب سنج و microUSB است.

این مدل کمپانی اپل که در مقایسه به مدل جدید تبلت آی پد AIR خوب می فروشد از سیستم عامل Apple iOS iOS 6 و کارکرد باتری حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو برخوردار است.

فون پد ایسوس همچنان محبوب

به گزارش مهر، در بازار تبلتهای پرفروش مدلهای مختلف فون پد از کمپانی ایسوس نیز فروش خوبی دارد. خریداران قیمت مناسب و ویژگیهای کافی را از جمله دلایل استقبال از این برند عنوان می کنند.

در هفته ای که گذشت فون پد 7 ایسوس مدل ME372CG با حافظه 8 گیگابایتی فروش خوبی داشت. این مدل 699 هزار تومان قیمت و 328 گرم وزن دارد و از امکاناتی چون پردازنده Intel Atom Z2560 Dual-Core 1.6GHz و پردازنده گرافیکی PowerVR SGX544MP2 با قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - قابلیت نصب سیم کارت به همراه قابلیت مکالمه - GPRS - GPS - Edge - بلوتوث - قابلیت نصب کارت حافظه - دوربین - وب کم - حسگر شتاب سنج - microUSB بهره می برد. این مدل دارای سیستم عامل Google Android 4.2 Jelly Bean است.

در بازار پرفروش های ایسوس فون پد ME371MG با حافظه داخلی 8 گیگابایتی نیز بازار خوبی دارد و 649 هزار تومان قیمت دارد. در همین حال خریداران از فون پد 2 کمپانی ایسوس با 64 گیگابایت حافظه داخلی نیز که یک میلیون و 899 هزار تومان قیمت داده می شود استقبال می کنند. همچنین اقبال خریداران به مدل های نکسوس 7 گوگل ایسوس نیز خوب است که مدل 32 گیگابایتی آن 699 هزار تومان و مدل 4G آن یک میلیون و 369 هزار تومان قیمت داده می شود.

به دلیل قیمت مناسب، مدل MEMO PAD کمپانی ایسوس نیز که با حافظه 16 گیگابایتی 548 هزار تومان قیمت دارد و نیز مدل مموپد ME1737 HD با 8 گیگابایت حافطه داخلی فروش خوبی را به خود اختصاص داده اند.

نوت های سامسونگ خوب می فروشد

در بازار پرفروش ترین تبلتها، مدل نوت کمپانی سامسونگ نیز طرفداران خود را همچنان دارد. هم اکنون سامسونگ نوت 8 مدل N5100 با 16 گیگابایت حافظه و یک میلیون و 300 هزار تومان قیمت، در جمع پرفروشهای بازار جای دارد.

این مدل 338 گرم وزن دارد و دارای امکاناتی چون پردازنده Exynos 4412 Chipset Quad-Core Cortex-A9 CPU 1.6 گیگاهرتز، قابلیت نصب کارت حافظه، صفحه نمایش لمسی از نوع TFT LCD - اندازه 8 اینچ - WXGA 1280 × 800 - تراکم پیکسلی 189 پیکسل بر اینچ و قابلیت نصب سیم کارت به همراه قابلیت مکالمه 3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - بلوتوث - DLNA - GPS - USB است. دارا بودن دوربین 5 مگاپیکسل - وب کم 1.3 مگاپیکسل، قطب نما ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ و نیز سیستم عامل اندروید 4.1 از دیگر ویژگیهای این مدل است.

در بازار پرفروش های سامسونگ مدل نوت 10.1 با 16 گیگابایت حافظه داخلی یک میلیون و 590 هزار تومان قیمت دارد و بازار خوبی دارد. در همین حال نوت 10.1 مدل 2014 EDITION با قیمت 2 میلیون و 200 هزار تومان نیز در سلیقه کسانی است که می خواهند برای خرید تبلت هزینه کنند.

تب 3 سامسونگ مدل 10.1 P5200 نیز با حافظه 16 گیگابایتی یک میلیون و 250 هزار تومان قیمت دارد و فروش خوبی را به خود اختصاص داده است.