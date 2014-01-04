5 محصول فناوری تازه وارد به بازار/ فلش مموری ضد آب و دوربین اینترنتی

دوربین های هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، دوربین های دیجیتال از جمله کالاهای پرطرفدار بازار هستند و تقریبا در تمامی فصل سال رونق خود را از دست نمی دهند؛ گشتی در بازار دیجیتال از ورود دوربین‌های هوشمند جدید به بازار حکایت دارد.

کمپانی سامسونگ دوربین‌های هوشمند ارتقا یافته خود را که اولین سری محصولات مبتنی بر فناوری جدید همگرایی دیجیتال هستند (WB250F/WB200F، WB800F، WB30F، DV150F و ST150F) راهی بازار ایران کرد.

این گروه از دوربین‌های هوشمند از قابلیت اتصال به اینترنت و فناوری وای فای برخوردارند؛ این قابلیت به کاربران این توانایی را می‌دهد که عکس‌های مورد علاقه خود را بلافاصله بعد از گرفتن، آپلود کنند و به معنای واقعی از کاربردهای یک دوربین هوشمند استفاده کنند و نیز به دستگاه‌های متصل شده این قابلیت را می‌دهد که بدون نیاز به کامپیوتر یا تبلت یا هر ابزار واسطه دیگر و تنها با یک کلیک روی دوربین، عکس‌ها را به اشتراک بگذارد. همچنین کاربران موبایل‌های هوشمند، با استفاده از صفحه نمایش لمسی و بزرگ‌تر گوشی‌های هوشمند خود راحت‌تر می‌توانند عکس‌ها را ویرایش و خیلی سریع‌تر آپلود کند.

AutoShare نیز یکی از قابلیت‌های این دوربین‌هاست که به کاربر این امکان را می‌دهد تا به محض گرفتن عکس، از طریق ارتباط وای‌فای آن را به تلفن هوشمند خود فرستاده و در آن ذخیره کنند. این ویژگی که امکان پشتیبان گرفتن و به اشتراک گذاشتن لحظات خاص را مهیا می‌کند، خیلی زود و دقیقا بعد از نصب، جزو ویژگی‌های اصلی و اولیه دوربین می‌شود.

با استفاده از اپلیکیشن Smart Camera کاربران تلفن‌های هوشمند مبتنی بر سیستم‌عامل iOS و اندروید می‌توانند این اپلیکیشن را روی تلفن‌شان دانلود کرده و سپس با دوربین‌های هوشمند موجود از طریق وای‌فای، دوربین هوشمند را کنترل کنند، از عکس‌ها پشتیبان بگیرند و آنها را به اشتراک بگذارند.

دوربین‌ مدل WB250F تصاویر را با زوم 18 برابر و 14.2 مگاپیکسل ثبت می‌کند. این دوربین با طراحی کلاسیک، مجهز به صفحه لمس هیبریدی شامل یک نمایشگر لمسی LED و کلید ناوبری با قابلیت 5 جهت است که به کاربر امکان می‌دهد نحوه کنترل دوربین خود را به دلخواه تنظیم کند.

دوربین WB800F نیز یک دوربین کلاسیک با قابلیت زوم طولانی مدت و زوم 21 برابری نوری و 16.3 مگاپیکسلی BSI CMOS است که برای عکاسی در نور کم طراحی شده و دارای یک کنترل هیبریدی است که به عکاس این حق انتخاب را می‌دهد که از بین کنترل نمایشگر لمسی و کنترل ناوبری پنج جهته یکی را برای کنترل دوربین انتخاب کند.

مدل دوربین WB30F یک دوربین مینی است که دارای توانایی هایی چون زوم اپتیکال 10 برابری و لنز واید 24mm و بدنه‌ای بسیار نازک با ضخامت تنها 17mm است؛ تکنولوژی عکاسی DV150 ، 16.2 Megapixel، سنسور CCD، لنز F2.5 25mm و اپتیکال زوم 5x از دیگر ویژگی های این مدل محسوب می شود.

دوربین ST150F برای عکاسان آماتور به بازار آمده و دارای اپتیکال زوم 5x و 16.2 مگاپیکسل و سنسور CCD است که اتصال وای‌فای این دوربین، به کاربر امکان می‌دهد عکس‌ها را در لحظه روی سایت‌های اجتماعی آپلود کنند.

یک فبلت با قلم هوشمند

به گزارش مهر، کمپانی ایسوس محصول جدید خود را که ترکیبی از یک تبلت آندروئیدی و موبایل 3G با یک قلم هوشمند Stylus است به بازار ایران وارد کرده است. این فبلت که Fonepad Note 6 نام دارد دارای صفحه نمایش چند لمسی 6 اینچی فول HD و مبتنی بر پلتفرم اینتل طراحی شده که برای راحتی کاربر و سرعت در یادداشت برداری، یک قلم به آن اضافه شده است.

این فبلت دارای پردازنده دو هسته ای اتم اینتل با فرکانس 2 گیگاهرتز است که از فناوری Hyper-Threading پشتیبانی می کند و از سیستم عامل اندروئید 4.2 بهره می برد. قلم فون پد نت نیز این قابلیت را دارد که کاربر بدون توجه به برنامه هایی که در حال اجراست به سرعت نت برداری کند. همچنین می توان با قابلیت Smart Crop این قلم در محیط های مختلف آندرویید و نرم افزارهای مختلف تصویر مورد نظر را انتخاب، برش و ذخیره کرد.

ایسوس در نرم افزار جدیدی که برای دوربین این گوشی هوشمند طراحی کرده تنظیمات نور و اضافه کردن افکت را برای کاربر آسان کرده است. Fonepad Note 6 به دوربین 8 مگاپیکسلی در پشت و 1.2 مگاپیکسلی در جلو مجهز شده است. از ویژگی های نرم افزار جدید دوربین ایسوس می توان به قابلیت All Smile اشاره کرد که این قابلیت در سری عکس های متوالی از صورت، بهترین عکس را انتخاب می کند و همچنین این امکان را به کاربر می دهد که به طور خودکار لبخندها را شکار و عکاسی کند؛ قابلیت Smart Remove نیز در دوربین Fonepad Note 6 اشیا و افرادی که در پس زمینه عکس به طور ناخواسته وجود دارند را حذف خواهد کرد.

این فبلت دارای 10.3 میلی متر ضخامت و 210 گرم وزن است و در دو رنگ سیاه و سفید در مدل های 16 و 32 گیگابایتی به بازار شده و حدود بک میلیون و 300 هزار تومان قیمت داده می شود.

فلش مموری دو سر و ضد آب در جمع تازه واردها

به گزارش مهر، یک فلش مموری جدید با نام‌ Mobile X10 نیز توسط کمپانی تایوانی سیلیکون پاور به بازار عرضه شده که قابلیت های جدیدی را برای کاربران فراهم کرده است.

فلش Mobile X10 دارای دو پورت جداگانه است و از طریق اینترفیس Micro USB به ابزارهای هوشمند متصل می‌شود و برای اتصال به انواع PC و نوت‌بوک هم می‌توان از پورت USB آن استفاده کرد. با قابلیت دو پورت در یک فلش کاربران می‌توانند به سرعت داده‌های مورد نظر خود را به ابزارهای الکترونیکی دلخواهشان انتقال دهند و دیگر نگران محدودیت ظرفیت حافظه گوشی و تبلت خود نخواهند بود و در هر زمان و هر جا می‌توانند به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.

این فلش بی نیاز از هرگونه منبع تغذیه خارجی و کابل است و برای استفاده از آن تنها کافی است فلش را به گوشی یا تبلت‌های پشتیبانی کننده از USB متصل کرد. بدنه ساخته شده از آلیاژ روی و ابعاد کوچک دو مشخصه این فلش‌ مموری‌ است.

این محصول در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش مقاوم است.

مدل X10 در ظرفیت‌های 8، 16 و 32 گیگابایت با گارانتی داده پرداز رایانه متین به بازار عرضه شده که مدل 16 گیگابایتی آن حدود 39 هزار تومان قیمت داده می شود.

یک آل این وان با ویندوز 8

محصول جدید کمپانی msi نیز در جمع تازه واردهای بازار قرار دارد. این محصول یک All In One با صفحه نمایش 20 اینچی است که با هدف جذب استفاده در ادارات و شرکتها به بازار آمده است.

مدل AP200 کمپانی MSI دارای پردازنده Pentium G3220 و یا Core i3 4130 است که از نسل چهارم پردازنده های Core کمپانی اینتل با معماری Haswell بوده و کارایی بالا و مصرف انرژی پایینی دارد. این پردازنده ها دارای تراشه گرافیکی درونی Intel HD Graphics هستند که برای محیط اداری گزینه ایده‌آلی محسوب می شوند.

چیپ‌ست به کار رفته در این کامپیوتر بدون کیس H81 نام دارد که بر روی PC ها نیز استفاده وسیعی داشته و با صرفه ترین چیپ‌ست کمپانی اینتل در سری 8 از لحاظ قیمت است.

AP200 دارای دو شکاف حافظه است که می‌توان به وسیله این دو شکاف نهایتا از 16گیگابایت حافظه DDR3 تا فرکانس 1600MHz استفاده کرد.

این "آل این وان" اداری دارای درایو نوری DVD Super Multi بوده و از هارد دیسک‌های 3.5 اینچی به وسیله درگاه SATA 3 پشتیبانی می‌کند. دو پورت پرسرعت USB3، چهار پورت USB2، خروجی HDMI و VGA، خروجی و ورودی صدا، Card Reader، شبکه گیگابیت و شبکه Wireless دیگر امکانات ارتباطی AP200 را تشکیل می‌دهند.

بر روی این محصول دو پورت COM نیز تعبیه شده است، پورتی که کماکان در ادارات و شرکت‌ها کاربرد دارد و بسیار مورد نیاز است و امکان اتصال وسایل جانبی بیشتری نظیر کارتخوان و... را به سیستم فراهم می‌سازد. این پورت در اغلب کامپیوترهای امروزی وجود ندارد.

AP200 در دو رنگ سفید و مشکی به همراه صفحه کلید و موس USB و سیستم عامل Microsoft Windows 8 و صفحه نمایش لمسی عرضه شده است.

ورود مینی مادربرد به بازار دیجیتال

مادربرد جدید گیمینگ کمپانی msi با نام Z87I Gaming و مبتنی بر چیپست قدرتمند Z87 کمپانی اینتل نیز در جمع تازه واردها قرار دارد. این محصول دارای سوکت LGA 1150 است و از پردازنده های پرقدرت معماری Haswell پشتیبانی می‌کند.

این مینی مادربرد تحت استاندارد Mini ITX و از خانواده مادبردهای گیمینگ به شمار می شود که دارای امکاناتی همچون شبکه Killer E2200 با پشتیبانی از Wifi و کارت صدا با پشتیبانی از Audio Boost جهت استفاده گیمرها است.

با توجه به ابعاد بسیار کوچک، این مادربورد دارای تنها دو اسلات حافظه با پشتیبانی حافظه های DDR3 و یک اسلات PCI Express x16 نسل سوم جهت استفاده از کارت های گرافیکی پرقدرت است. قطعات استاندارد Military Class IV و مدار تغذیه قدرتمند باعث می‌شود این محصول با وجود ابعاد کوچک دارای پایداری مناسب بوده و مشکلی در پشتیبانی از قوی‌ترین پردازنده‌ها نداشته باشد.



در کنار این مادربورد، کمپانی MSI کارت گرافیکی جدید Geforce GTX 760 Gaming Mini ITX را نیز عرضه کرده که با وجود ابعاد بسیار کوچک خود دارای کارایی بسیار بالایی بوده و مناسب برای سنگین‌ترین بازی های رایانه‌ای است.

هسته این کارت گرافیکی دارای 1152 هسته Cuda بوده که به واسطه رابط حافظه 256 بیتی با دو گیگابایت حافظه GDDR5 در ارتباط است.