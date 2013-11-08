نگاهی به پرفروش ترین گوشی های موبایل/ برندی که محبوبیت خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت خرید خانوار ایرانی طی یک سال اخیر بسیار کم و این مساله باعث شده که بازار گوشی موبایل نیز رونق گذشته را نداشته باشد و اغلب طرفداران این کالای دیجیتالی بیشتر برای اطلاع از آخرین مدلهای گوشی به این بازار مراجعه و کمتر خرید کنند.

با این حال فروشندگان بازار معتقدند که اکثر افرادی که به قصد خرید به بازار موبایل می آیند طرفدار گوشی های هوشمند یا همان اسمارت فون ها هستند و بیش از یک میلیون تومان برای خرید گوشی هزینه می کنند.

این فروشندگان می گویند با وجودی که قیمتها چند ماهی است که ثبات داشته و کمترین نوسان قیمت را در بازار موبایل شاهد هستیم اما با این وجود بازار خرید در رکود به سر می برد و به نظر می رسد مردم همچنان منتظر معجزه در کاهش قیمت گوشی هستند.

نگاهی به بازار موبایل در هفته ای که گذشت نشان می دهد که خریداران گوشی بیشتر به سمت دو برند سونی و سامسونگ می روند و مدل جدید آیفون و دیگر مدلهای کمپانی اپل مانند هفته های قبل متقاضی آنچنانی ندارد و محبوبیت خود را تا حدودی از دست داده است.

فبلت سونی در صدر پرفروشها

طراحی و ویژگیهای منحصر به فردی همچون مقاومت در برابر آب باعث شده تا فبلت سونی مدل ایکسپریا Z فروش بسیار خوبی را در بازار از آن خود کند. این گوشی که حدود یک میلیون و 450 هزار تومان قیمت داده می شود 212 گرم وزن دارد و دارای پردازنده Qualcomm Snapdragon 800 Chipset Quad-Core Krait 400 CPU 2.2 گیگاهرتز و صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع Triluminos است.

سایز صفحه نمایش این مدل کمپانی سونی 6.4 اینچ و دارای رزولوشن 1080 × 1920 و تراکم پیکسلی 344 پیکسل بر اینچ است که قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ را دارد.

دارا بودن حافظه داخلی 16384 مگابایت و حافظه رم 2048 مگابایت و نیز نصب کارت حافظه از نوع Micro SD از جمله قابلیتهای این گوشی است.

ایکسپریا Z سونی از شبکه های ارتباطی نسل دوم و سوم و چهارم موبایل پشتیبانی می کند و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای، GPS ، NFC و بلوتوث را دارد.

این گوشی دارای دوربین 13مگاپیکسلی، دوربین مکالمه ویدئویی و فوکوس اتوماتیک است و از امکانات نرم افزاری همچون سیستم عامل Android 4.2 Jelly Bean، پشتیبانی از جاوا و نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF بهره می برد.

S4 خوش اقبال ترین گلکسی سامسونگ

به گزارش مهر، در جمع پرفروش ترین گوشی های موبایل در یک هفته اخیر، مدل S4 گلکسی سامسونگ همچنان در رده های بالای جدول قرار دارد.

این گوشی که چندی پیش برخی از اعتراضات در مورد مشکل باطری آن شنیده می شد همچنین از اقبال خوبی در میان طرفداران سامسونگ برخوردار است و با قیمت 1 میلیون و 750 هزار تومان مشتریان زیادی را به خود اختصاص داده است.

گلکسی S4 سامسونگ 130 گرم وزن دارد و مناسب برای عکاسی است؛ همچنین این گوشی دارای پردازنده Exynos 5 Octa 5410 Chipset Quad-Core Cortex-A15 and Quad-Core Cortex-A7 CPU's 1.6 و 1.2 گیگاهرتز با صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع Super AMOLED است.

سایز صفحه نمایش این مدل از کمپانی سامسونگ 4.99 اینچ، دارای رزولوشن 1920 × 1080، تراکم پیکسلی 441 پیکسل بر اینچ است و قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ را دارد.

حافظه داخلی این گوشی 16384 مگابایت، حافظه رم 2048 مگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD را دارد و از شبکه های ارتباطی 3G و GPRS پشتیبانی می کند.

از دیگر ویزگیهای مدل S4 سامسونگ قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای و GPS ،NFC و بلوتوث است که این مدل از یک دوربین 13.0 مگاپیکسلی با دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش بهره می برد.

از جمله امکانات نرم افزاری این گوشی می توان به سیستم عامل Android 4.2 Jelly Bean ، پشتیبانی از جاوا، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF اشاره کرد.

سایر مشخصات:قطب نما - باتری 2600 میلی آمپر ساعتی

سونی تی ایکس یک 13 مگاپیکسلی پرطرفدار

به گزارش مهر، در میان مدلهای پرفروش سونی، مدل TX این برند هم خوب می فروشد. این گوشی که حدود یک میلیون تومان قیمت داده می شود 127 گرم وزن دارد و دارای پردازنده Qualcomm MSM8260A Snapdragon Chipset Dual-Core Krait 1.5 گیگاهرتز است؛ همچنین دارابودن صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی در سایز 4.55 اینچ و دارای رزولوشن 1280 × 720 و تراکم پیکسلی 323 پیکسل بر اینچ با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ از جمله ویژگیهای آن است.

این گوشی دارای حافظه داخلی 16384 مگابایت، حافظه رم 1024 مگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD است.

مدل تی ایکس سونی از شبکه های ارتباطی نسل دوم و سوم موبایل پشتیبانی می کند و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای، GPS، NFC و بلوتوث را نیز دارد.

این مدل دارای دوربین 13 مگاپیکسلی با دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش است و از امکانات نرم افزاری سیستم عامل Android 4.0 IceCream Sandwich ، پشتیبانی از جاوا ، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF بهره می برد.

یک دو سیم کارته پرفروش از سامسونگ

در میان پرفروش ترین گوشی های موبایل، مدل گلکسی گرند سامسونگ که یک گوشی دو سیم کارته 162 گرمی است خوب می فروشد.

این گوشی دارای پردازنده Dual Core CPU 1.2GHz با صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی، 5 اینچی دارای رزولوشن 480 × 800 و تراکم پیکسلی 187 ppi است که از حافظه داخلی 8192 مگابایت، حافظه رم 1024 مگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD بهره می برد.



گرند سامسونگ 900 هزار تومان قیمت داده می شود و از شبکه های ارتباطی نسل دوم و سوم موبایل پشتیبانی می کند و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای، GPS، NFC و بلوتوث را نیز دارد.

این دوربین 8 مگاپیکسلی، دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش از دیگر مشخصات این مدل سامسونگ است که دارای امکانات نرم افزاری همچون سیستم عامل Android 4.1 Jelly Bean ، پشتیبانی از جاوا، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF نیز است.

یک مدل از htc در جمع پرفروش ها

به گزارش مهر مدل اچ تی سی وان اس وی که حدود 850 هزار تومان قیمت دارد در جمع پرفروش های بازار موبایل دیده می شود و در میان گوشی های با نرخ متوسط مشتزیان بسیاری را به خود جلب کرده است.

این گوشی 122 گرم وزن دارد و از پردازنده Qualcomm Snapdragon S4 Chipset Dual-Core CPU 1.2GHz بهره می برد.

صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی با سایز 4.3 اینچ و رزولوشن 480 × 800 با تراکم پیکسلی 217 ppi از جمله ویژگیهای این مدل است که دارای حافظه داخلی 8192 مگابایت ، حافظه رم 1024 مگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD نیز است.



این مدل htc از شبکه های ارتباطی نسل دوم، سوم و چهارم پشتیبانی می کند و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای را دارد.

دارا بودن دوربین 5.0 مگاپیکسلی با دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش از جمله ویژگیهای این مدل است؛ همچنین این گوشی پرفروش دارای امکانات نرم افزاری همچون سیستم عامل Android 4.0 IceCream Sandwich ، پشتیبانی از جاوا ، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF است.

مدل دیگری از سونی در جمع پرفروش ترین ها

به گزارش مهر، مدل ایکسپریا وی از کمپانی سونی با حدود 120 گرم وزن و پردازنده Qualcomm MSM8960 Snapdragon Chipset Dual-Core Krait CPU 1.5GHz GHz در جمع پرفروش های بازار در هفته ای که گذشت قرار داشت.

این مدل دارای صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی با سایز 4.3 اینچ و دارای رزولوشن 1280 × 720 است که از حافظه داخلی 8192 مگابایت، حافظه رم 1024 مگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD بهره می برد.



پشتیبانی از شبکه های ارتباطی نسل سوم و چهارم موبایل و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای ، GPS، NFC و بلوتوث از جمله ویژگیهای این مدل گوشی است که حدود یک میلیون و 50 هزار تومان قیمت دارد و از دوربین 13.0 مگاپیکسلی، دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش بهره می برد.

امکانات نرم افزاری همچون سیستم عامل Android 4.0 IceCream Sandwich ، پشتیبانی از جاوا، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF از دیگر ویژگیهای این مدل سونی است.