برنامه هیئتهای عزاداری تهران در اربعین حسینی/پیاده روی از میدان امام حسین(ع) تا حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هیئتهای عزاداری در روز اربعین حسینی به شرح زیر است:

حسینیه امام خمینی(ره)



با حضور رهبر معظم انقلاب



حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا قاسمیان



میثم مطیعی



خیابان جمهوری اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی



روز اربعین از ساعت 9 صبح

مهدیه تهران

سخنران: آيت الله سيد هاشم حسيني بوشهري

مداحان: ابوالفضل مشکینی، داود شفیعی

زمان: يکشنبه 1 دي از ساعت 20



بیت الزهرا(س)



حجت الاسلام والمسلمین ملکی



منصور ارضی



ابتدای خیابان ولیعصر (عج)، جنب مهدیه تهران، کوچه مهدیه تهران



روز اربعین از ساعت 9 صبح



مسجد ارک



حجت الاسلام والمسلمین تویسرکانی



حسین سازور و دیگر ذاکرین اهل بیت (ع)



چهارراه گلوبندک،‌ خیابان 15 خردادماه



روز اربعین از ساعت 9 صبح



صنف بزاز تهران



حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید شهاب



حسین علامه



خیابان خیام، روبروی بازار پاچنار



ظهر اربعین از نماز ظهر



مسجد امام حسن(ع)



کاشانی



مسعود بیدگلی



میدان حر، به سمت حسن آباد، جنب شرکت تعاونی



شب اربعین از ساعت 20





عشاق العباس(ع)



حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدیان



روح الله بهمنی



خیابان انقلاب، نرسیده به میدان امام حسین(ع)، مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا(ع)



شب اربعین از ساعت 21



حسینیه مکتب الزینب(س)



حجت الاسلام والمسلمین نصیرزاده



امیر یعقوبی



میدان رازی، خیابان آیت الله ایروانی، جنب مسجد حضرت ابالفضل(ع)، کوچه معماریان، حسینیه مکتب زینب(س)



یکشنبه 1 دی از ساعت۲۱



امامزاده زید(ع)



حمیدرضا بهاری



چهارراه گلوبندک، بازار تهران، امامزاده زید(ع)



ظهر اربعین از نماز ظهر



حسینیه فاطمیون



حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدیان



مهدی قیاسی



خیابان مجاهدین اسلام، بعد از خیابان ایران



صبح اربعین از ساعت 7 صبح



بیت الائمه(ع)



استاد تبریزی



اصغر نوروزی



خیابان کمالی، خیابان اناری تفت، کوچه خدمتی، علامت پرچم



ظهر اربعین از نماز ظهر



محبان الحسین(ع)



محسن بهرامی



جواد مظهری



مرتضی خانزاده



خیابان آزادی، خیابان دامپزشکی



شب اربعین ساعت 20:30



ظهر اربعین از ساعت 12





محبين الرضا(ع)



محمد جنتی



وحید توکلی



خیابان سی متری جی، بعد از چهارراه سادات، جنب بانک ملی، پلاک 240



شام اربعین بعد از نماز مغرب



مسجد حضرت امیر(ع)



حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی



زیارت اربعین: حسین ارضی



محمود کریمی



خیابان کارگرشمالي، مقابل پمپ بنزين امیرآباد، مسجد حضرت امير(ع(



دوشنبه 2 دی، روز اربعین از ساعت 9 صبح



رایةالعباس(ع)



رزمندگان شمیرانات



حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی



محمود کریمی، محمد صمیمی



شمیرانات، چیذر، امامزاده علی اکبر(ع)



شب اربعین از نماز مغرب



میثاق با شهدا



حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی و آیت الله جاودان



میثم مطیعی و امبر عباسی



بزرگراه چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)



شنبه ۳۰ آذر تا دوشنبه ۲ دی از نماز مغرب



انصار العباس(ع)



حجت الاسلام والمسلمین بی آزار تهرانی



ذاکرین اهل بیت (ع)



چهارراه پاسداران، اوایل خیابان دولت



ظهر اربعین از نماز ظهر



ریحانةالنبی(ع)



حجت الاسلام والمسلمین علی پناه



محمدحسین پویانفر



خیابان فرمانیه، روبروی باغ گل سلطانی، خیابان مهدیزاده، خیابان پانزدهم، کوچه عظیمی، دارالولایه امیرالمؤمنین(ع)



از 30 آذر به مدت 2 روز ، از ساعت ۷ صبح



روضةالشهدا



حجت الاسلام والمسلمین دهستانی



حسین محمدی فام



پونک، میدان عدل، مسجد النبی(ص)



یکشنبه 1 دی از اذان مغرب



هیئت محبان الحسین(ع)



حجت الاسلام والمسلمین سیدین



ذاکرین اهل بیت(ع)



شریعتی، خیابان دولت، کوچه شهید عراقی، کوچه نوری، کوچه شیشه بر، حسینیه جواد الائمه(ع)



روز اربعین از نماز ظهر



مسجد جامع ابوذر



حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدیان



محسن عراقی



بزرگراه محلاتی، پل جهارم بلوار ابوذر



شام اربعین از ساعت 20



بیت الحسین(ع)



دکتر فریدونی



امیر یعقوبی



بزرگراه بعثت، کیانشهر، میدان امام رضا(ع)، خیابان احدی، بیت الحسین(ع)



یکشنبه 1 دی از ساعت 22



رهروان شهدا



سیدرضا رضوی، احسان ارضی



نازی آباد، خیابان شهید عراقی، بیت الحسن(ع) مرحوم حاج علی اسفندیاری



شام اربعین از ساعت 19



جنت العباس



داوود فقیهی

محمود استادباقر



میدان شوش، خیابان شوش غربی، چهاراه شهید هرندی، جنب پمپ گاز



سه شنبه شب 3 دی ازساعت21



ورزشکاران رضویه



شیخ حامدمیرزاده



غلامعلی منصوری



شهرک رضویه .20متری اسکندری .10متری قائم . کوچه شهید ضابتی



شب اربعین از ساعت 20



مسجد النبی(ص)



حجت الاسلام والمسلمین موسوی



امیر یعقوبی



خیابان خاوران، روبروی پایانه خاوران، خیابان مسلم، مسجد النبی(ص)



روز اربعین از نماز ظهر



مکتب زینب(س)



حجت الاسلام والمسلمین نصیرزاده



مهدی صالح، امیر یعقوبی





میدان گمرک،خیابان انبار نفت ،کوچه معماریان



شب اربعین از نماز مغرب



رهروان شهدا



سیدرضا رضوی، احسان ارضی



نازی آباد، پارک سردار جنگل، خیابان ناظری، کوچه شاه مرادی



شب اربعین از ساعت 19



هیئت جوانان قمر بنی هاشم عاشوراییها



حجت الاسلام والمسلمین میرزایی



محمد نبیلو، حمید نبیلو



قلعه مرغی، میدان مقدم، خیابان شهسوار شمالی، کوچه عبدی



شب اربعین یک شنبه ساعت21



هیئت قمر بنی هاشم(ع)



شیخ حسن محمدی



رضا قاسمی، ابراهیم محسنی، محمد محسنی



تهران، فلاح، میدان گلچین، خیابان 16 متری حسنی، بیت الزهرا(س)



شب اربعین از ساعت 21





حسینیه مرحوم چمنی



حجت الاسلام رضا جعفری



منصور ارضی و دیگر ذاکرین اهل بیت(ع)



خیابان دماوند، بین چهار راه سبلان و ایستگاه شهید فتحنایی، خیابان شهید محمودی، هیئت حسین(ع) جان



شب اربعین بعد از نماز مغرب



موج الحسین(ع)



حجت الاسلام والمسلمین اصلانی



حسین سازور



خیابان 17 شهریور،‌ قیاسی،‌ حسینیه موج الحسین(ع)



شب اربعین از ساعت 21



ارباب حسین(ع)



حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدیان



ناصر آئینی



تهرانپارس، بین میدان پروین و فلکه سوم تهرانپارس



ظهر اربعین از ساعت 14



بیت الرضا(ع)



مهدی توکلی

حسن خلج



میدان شهدا، خیابان عظیم زادگان، جنب شهرداری منطقه ۱۲، بن بست فریدونی، پلاک ۶، حسینیه بیت الرضا (ع)



صبح اربعین ۲ دی از نماز صبح



آل یاسین



حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی



محمود کریمی،‌ حسین خلج،‌ ابوالفضل بختیاری،‌ عبدالرضا هلالی



میدان شهدا،‌ روبروی ایستگاه مترو میدان شهدا،‌ حسینیه شهید همت



از 30 آذر تا 2 دی از نماز نغرب



عزاداری



حجت الاسلام والمسلمین ادیب یزدی



جواد اعتماد سعید



دروازه دولاب، خیابان دَوَلّو



شب اربعین از نماز مغرب



حسینیه بیت العباس(ع)



حجت الاسلام والمسلمین سرآبادانی



سعید محمدی



تهران نو، پایین تر از میدان امامت، انتهای خیابان قاسم زاده، حسینیه بیت العباس(ع)



روز اربعین از ساعت12:30



مسجد علی بن الحسین(ع)



آیت الله محمدرضا حاتم پوری

سیداحمد هومن زاده



خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، پایین تر از شهید محلاتی، مسجد علی بن الحسین(ع)



ظهر اربعین از نماز ظهر



جوانان حسینی



حجت الاسلام والمسلمین ادبی

جواد اعتماد سعید

خیابان 17 شهریور، خیابان خلیلی



شام اربعین از ساعت 19



عشاق الائمه(ع)



آیت الله سید احمد کلانتر



احمد طاوسیان



میدان خراسان خیابان17 خیابان شهید کلظمی



از شب اربعین به مدت سه شب



يا عباس(ع)



حامد جمشید



میدان سرآسیاب، خیابان شیوا، کوچه شهید بنی اسد، کوچه طایفه مهر علی



شب اربعین ساعت 8شب



روز اربعین از نماز ظهر



ریحانةالحسین(ع)



حجت الاسلام سید حسین مؤمنی



سیدمجید بنی فاطمه



خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان بیست ودوم بهمن، خیابان باغ فیض، مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع)



یکشنبه 1 دی از ساعت 19:30



مقبرة الشهدا، شهرک شهید محلاتی



حجت الاسلام حسینی بوشهری



احمد نیکبختیان



شهرک شهید محلاتی، مقبره الشهدا



روز اربعین از نماز ظهر



عزاداری



محمد توروزی



اشرفی اصفهانی، پایین تر از پل حکیم خیابان شالی، خیابان پیامبر شرقی، خیابان شاهد، گلستان 28 ، کوچه ابوذر



شب اربعین از ساعت 18



مسجد امام صادق(ع)



حجت الاسلام علی سعیدیان



ذاکرین اهل بیت(ع)



صادقیه، فلکه اول صادقیه



ظهر اربعین از نماز ظهر



هیئت یاس علقمه



کیهان



مقدس نیا



تهران پارس، شهرک امید، کوچه 13 شرقی



ظهر اربعین بعد از نماز ظهر



هیئت فرهنگی یا زهرا(س)



تاج منش



محمود مهرجو



تهرانپارس. پایین تراز میدان پروین، خیابان 182(رحیمی تاری)، خیابان شهید سجده ای، کوچه بهارک



ظهر اربعین از نماز ظهر



مسجد امام صادق(ع)



حجت الاسلام والمسلمین سعیدیان



ذاکرین اهل بیت(ع)



صادقیه، مسجد امام صادق(ع)



ظهر اربعین از نماز مغرب و عشاء



محبان الحسن(ع)



حجت الاسلام والمسلمین علی حیدری



خلیل عینی، علی رضایی



آیت الله کاشانی، خیابان سازمان برنامه جنوبی، کوچه بیستم شرقی، پلاک 27



شب اربعین از ساعت 11 صبح



حضرت ابالفضل(ع)



مهدی صالح، پرویز اسدی



خیابان آزادی، زیر پل یادگار امام(ره)، نرسیده به ستارخان



صبح اربعین از ساعت 9 صبح



یا ثارالله الحسین(ع)



حجت الاسلام والمسلمین علی میرخلف زاده



محمدجواد فارسی و ذاکرین اهل بیت(ع)



میدان المپیک، ضلع جنوبی شهرک چشمه، زمین فوتبال



روز اربعین ساعت 8:30 صبح



محبان الائمه(ع)



حجت الاسلام والمسلمین داوودی



امیر یعقوبی



بزرگراه آیت الله سعیدی، بعد از شهر چهاردانگه، شهرک گلشهر، خیابان بهشتی، خیابان حاجی طاهری، کوچه میرزایی



شب اربعین از ساعت 19

پیاده روی اربعین از میدان امام حسین تا حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

میدان امام حسین(ع) ساعت ۷:۰۰ صبح

میدان شهدا ۷:۲۰

میدان خراسان ۸:۲۰

میدان شوش ۹:۰۰

سه راه ورامین ۱۱:۰۰

حرم حضرت عبدالعظیم(ع) ۱۱:۱۵