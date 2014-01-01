اولين برف زمستاني مدارس همدان را تعطيل كرد

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه بارشي از شب گذشته به استان همدان و بارش برف سنگين موجب شد،دانش آموزان همداني با بارش اولين برف زمستاني خانه نشين شوند.

براساس اعلام روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش استان همدان به علت بارش برف،برودت هوا و به منظور جلوگيري از آسيب هاي احتمالي كليه مقاطع تحصيلي در فامنين، قهاوند،بهار ،لالجين ،گل تپه و كبودرآهنگ و دورهاي پيش دبستاني ، دبستان و راهنمايي در نواحي يك و دو همدان، رزن، قروه در جزين و سردرود و همچنين دورهاي پيش دبستاني وابتدايي در بخش خزل و شهر نهاوند امروز تعطيل است.

بر اساس پيش بيني ها بارش برف، باران و وزش باد تا اواخر روز چهار شنبه در استان همدان ادامه خواهد يافت و شاهد تداوم سردی هوا در استان بوده و از فردا نيز آسمان استان شاهد رشد ابر با احتمال بارش پراکنده وزش باد خواهد بود.

هم اكنون دماي شهر همدان پنج درجه سانتيگراد زير صفر است.