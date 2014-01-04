به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح‌پور جمعه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار مهمی در زمینه شیلات و آبزی‌پروری است و هم در زمینه صید و صیادی و هم در زمینه پرورش ماهی و میگو شاهد فعالیت‌های بسیار خوبی در نقاط مختلف استان هستیم.

وی از شناسایی 60 هزار هکتار از اراضی ساحلی استان بوشهر برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری خبر داد و اضافه کرد: داشتن سواحل شنی مناسب در استان بوشهر به عنوان ظرفیت بسیار خوبی برای آبزی‌پروری محسوب می شود.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر ادامه داد: 10 سایت فعال پرورش میگو در استان بوشهر داریم که کار پرورش میگو در سه‌هزار و 100 هکتار از اراضی گناوه، دیلم، شیف، دلوار، مند، بردستان، رودحله، رود شور و بندرریگ انجام می‌شود.

ذخیره 850 میلیون قطعه لارو در دو هزار و 445 استخر

وی همچنین به فعالیت مراکز تکثیر میگو در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: سال اینده شاهد افزایش 16 درصدی اراضی پرورش میگو در استان بوشهر خواهیم بود که اراضی پرورش میگو از سه‌هزار و 100 هکتار به سه‌هزار 600 هکتار خواهد رسید.

صالح پور از ذخیره 850 میلیون قطعه لارو خبر داد و بیان داشت: این میزان لارو میگو در دو هزار و 445 استخر پرورش میگو با وسعت سه‌هزار و 100 هکتار در سال جاری ذخیره شده است.

فعالیت سه‌هزار نفر به صورت مستقیم در تولید میگو

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر از صادرات میگوهای پرورشی استان بوشهر به کشورهای اسپانیا و چین و ویتنام خبر داد و افزود: بیش از 70 درصد کشور در استان بوشهر تولید می‌شود و از 9 هزار میگوی پرورشی در استان بوشهر 40 درصد آن صادر شده است.

وی از فعالیت سه هزار نفر در استان بوشهر به صورت مستقیم در عرصه تولید و پرورش میگو اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های دیگری نیز به صورت غیرمستقیم در مورد میگو در استان بوشهر وجود دارد که می‌توان به تولید بچه میگو، ذخیره سازی، فرآوری و بازاریابی میگو اشاره کرد و پنج‌هزار نفر در این بخش فعالیت دارند.