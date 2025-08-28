به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه شهرک مواد شیلاتی دلیران واقع در دلوار با تمجید از مدیر و زیرمجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: این پروژه یکی از پروژه‌های خوب و ارزشمند حوزه شیلات در سطح کشور است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه این پروژه در قریب به ۸۵۰ هکتار زمین آماده سازی می‌کنند، افزود: برای این کار ۲ هزار خانواده در این پروژه مستقر می‌شوند و ۵ هزار شغل ایجاد می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این پروژه به حد ایده آل و مطلوب خود که به تولید خواهد رسید نزدیک به ۴۰ هزار تن میگو را پرورش و استعصال خواهد داد، افزود: این پروژه مجموعه کاملی است که پرورش لاو و خرید و تضمین میگو و بسته بندی و صادرات را انجام می‌دهد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه این پروژه کار بسیار ارزشمند، نو و بدیعی بوده که مجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام بدون اتکا به سود انجام می‌دهد، گفت: هدف این مجموعه این است که مردم منطقه را مشغول به کار کرده و اتفاق بسیار خوبی در این منطقه شکل گیرد.

وی به مشکلات و معایب پرورش میگو در گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی ما به دریا و ساخت استخرهای بزرگ و سنتی در گذشته ما تولید بسیار کم و بازایندگی بسیار بالا داشتیم اما در طرح‌های جدید در فضای ۲ هزار متری ۶، ۷ و یا ۸ استخر ما سالانه با سه برداشت ۳۰ تن تولید داریم.

سردار خرمدل در پایان گفت: این پروژه در آینده که به حد خوبی از ساخت و ساخت برسد بخشی از مردم و بسیجیان که تمایل به کار شیلات و کشاورزی دارند مشغول به کار خواهند شد و اگر در استان بوشهر موفق بود در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان نیز ایجاد می‌شود.