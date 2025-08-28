  1. استانها
  2. بوشهر
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶

۵۰۰۰ شغل در پروژه شهرک مواد شیلاتی دلیران ایجاد می‌شود

۵۰۰۰ شغل در پروژه شهرک مواد شیلاتی دلیران ایجاد می‌شود

بوشهر- فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: پنج هزار شغل در پروژه شهرک مواد شیلاتی دلیران ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه شهرک مواد شیلاتی دلیران واقع در دلوار با تمجید از مدیر و زیرمجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: این پروژه یکی از پروژه‌های خوب و ارزشمند حوزه شیلات در سطح کشور است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه این پروژه در قریب به ۸۵۰ هکتار زمین آماده سازی می‌کنند، افزود: برای این کار ۲ هزار خانواده در این پروژه مستقر می‌شوند و ۵ هزار شغل ایجاد می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این پروژه به حد ایده آل و مطلوب خود که به تولید خواهد رسید نزدیک به ۴۰ هزار تن میگو را پرورش و استعصال خواهد داد، افزود: این پروژه مجموعه کاملی است که پرورش لاو و خرید و تضمین میگو و بسته بندی و صادرات را انجام می‌دهد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه این پروژه کار بسیار ارزشمند، نو و بدیعی بوده که مجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام بدون اتکا به سود انجام می‌دهد، گفت: هدف این مجموعه این است که مردم منطقه را مشغول به کار کرده و اتفاق بسیار خوبی در این منطقه شکل گیرد.

وی به مشکلات و معایب پرورش میگو در گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی ما به دریا و ساخت استخرهای بزرگ و سنتی در گذشته ما تولید بسیار کم و بازایندگی بسیار بالا داشتیم اما در طرح‌های جدید در فضای ۲ هزار متری ۶، ۷ و یا ۸ استخر ما سالانه با سه برداشت ۳۰ تن تولید داریم.

سردار خرمدل در پایان گفت: این پروژه در آینده که به حد خوبی از ساخت و ساخت برسد بخشی از مردم و بسیجیان که تمایل به کار شیلات و کشاورزی دارند مشغول به کار خواهند شد و اگر در استان بوشهر موفق بود در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان نیز ایجاد می‌شود.

کد خبر 6573402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها