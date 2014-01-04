نادال و مونفیل به فینال رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای تنیس آزاد دوحه جمعه شب پی گرفته شد که در یکی از این دیدارها رافائل نادال برابر پیتر گوجوژیک از آلمان به برتری دست یافت و راهی فینال شد. مرد شماره یک تنیس جهان برابر نفر 162 دنیا بازی آسانی نداشت. باخت 6 بر 2 در ست نخست باعث شد در ادامه کار نادال انرژِی بیشتری را صرف غلبه بر حریف نه چندان مطرح خود کند و دو ست بعدی را به ترتیب 6 بر 2 و 6 بر 3 برنده شود.

در دیگر دیدار این مرحله گائل مونفیلس از فرانسه مقابل فلورین مایر قرار گرفت که این تنیسور را در دو ست 6 بر 2 و 6 بر 3 از پیش روی برداشت تا حریف نادال در دیدار فینال شود. قرار است این دو تیم شنبه شب در دوحه بازی فینال را برگزار کنند.

نادال با اشاره به مصاف خود با مونفیلس عنوان کرد: بعد از آن مصدومیت طولانی زانو به نظر می‌رسد استراحت بین فصل من کافی نبوده است و احساس می‌کنم برای اینکه در فینال برنده شوم باید خیلی بهتر از این بازی کنم. من هرگز قبل از نخستین گرند اسلم فصل نتوانسته بودم در یک تورنمنت قهرمان بشوم و حالا فرصت دیگری پیش روی من قرار گرفته است.