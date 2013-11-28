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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

مهر منتشر کرد؛

گزارش تصویری - تشریحی جدال نادال و جوکوویچ میان صخره‌های یخی

گزارش تصویری - تشریحی جدال نادال و جوکوویچ میان صخره‌های یخی

نفرات اول و دوم تنیس جهان که به آرژانتین سفر کرده بودند علاوه بر حضور در ورزشگاه اختصاصی بوکاجونیورز بازی نمادینی را میان صخره‌های یخی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل نادال و نواک جوکوویچ، تنیسورهای اول و دوم جهان با سفر به آرژانتین در میان هواداران تیم بوکاجونیورز حضور یافتند و پس از آن در میان یخچال اریترو مورنو در جنوب این کشور بازی کردند.

نادال و جوکوویچ پرچم کشور آرژانتین را در دست دارند

تنیسورهای برتر جهان قبل از شروع مسابقه عکس یادگاری گرفتند

دو تنیسور مطرح دنیا قبل از بازی خود را گرم می‌کنند

در نمایی دیگر از این بازی مشخص است که هر دو به بازی لب تور روی آورده‌اند

صخره‌های یخی و کوه‌های پوشیده از برف در این نما کاملا مشخص هستند

نفرات اول و دوم تنیس دنیا روی عرشه کشتی در حال بازی هستند

عکس یادگاری دو رقیب سنتی مقابل عکاسان آرژانتینی

مسئولان برگزاری مسابقه به نادال و جوکوویچ لوح یادبود اهداء کردند

نادال اینگونه مقابل عکاسان فیگور گرفته است

نمایی دیگر از بازی تنیسورهای اسپانیایی و صربستانی روی عرشه کشتی

نادال و جوکوویچ در ورزشگاه اختصاصی بوکاجونیورز لباس این تیم را بر تن کردند

یک هوادار بوکاجونیورز در کنار نادال و جوکوویچ

کد مطلب 2184555

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