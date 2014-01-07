محمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طی دو ماه گذشته در طول ایام گرامی محرم و صفر مشغول استراحت بودیم تا بتوانیم در روزهای باقیمانده پایان سال حضور خوبی در برنامه‌های دیگر گروه "هم آوایان" داشته باشیم. ضمن اینکه از روز جمعه 13 دی ماه تمرین های گروه با حضور استاد حسین علیزاده آغاز شد و طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته قرار است در اسفندماه سال جاری کنسرت هایی را در تهران و شهرستان ها برگزار کنیم.

وی با مثبت ارزیابی کردن شرایط تمرین گروه با حضور حسین علیزاده گفت: بعد از برگزاری کنسرت های پاییزی که همراه گروه "هم آوایان" در شهرستانها داشتیم متاسفانه به دلیل فشردگی برنامه ها موفق به حضور در برخی از شهرهایی که قرار بود در آنجا برنامه داشته باشیم، نشدیم و از این جهت با برنامه ریزی هایی که انجام گرفته اسفندماه امسال در تبریز و چند شهر دیگر میزبان هنردوستان خواهیم بود.

معتمدی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال بسیار خوبی که تماشاگران تهرانی از کنسرت گروه در تهران داشتند بنا داریم در اسفندماه و طی روزهایی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می شود کنسرتی را برگزار کنیم که جزییات آن به زودی اعلام می شود.

این خواننده موسیقی ایرانی در پایان پیرامون تازه ترین فعالیتهای خود در عرصه موسیقی تصریح کرد: همچنان مشغول ضبط قطعات کنسرت گروه "هم آوایان" به سرپرستی استاد علیزاده هستم ضمن اینکه طی روزهای ابتدایی اسفندماه میزبان دوستداران موسیقی با کنسرت "عبور" به آهنگسازی علی قمصری خواهیم بود. این کنسرت برای یک کوارتت زهی با همراهی تار و پرکاشن آهنگسازی شده است.