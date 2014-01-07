فرهنگ وقف چشمه‌ سار خیرخواهی‌ خداپسندانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی با بیان اینکه وقف سنتی نبوی و علوی است، اظهار داشت: رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)‌ و همه حضرات معصومین(ع) هم در قول و هم در عمل، مسلمانان را به وقف دعوت کرده‌اند.



وی گفت: همه بزرگان دین اسلام هم خودشان موقوفه داشتند و هم از مردم خواسته ‏اند تا برای جلب رضایت الهی و همچنین رفع نیازمندی‌هایی که برای عموم جامعه مهم است، وقف کنند.



نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری افزود: حضرت امیرالمؤمنین(ع) شاید بیش از همه ائمه معصوم(ع) موقوفه دارند و چاه‌هایی که ایشان آباد و سپس وقف می‌کردند، بسیار زیاد بوده و زبانزد خاص و عام است.



شاهچراغی خطاب به کارکنان اداره کل اوقاف و خیریه استان سمنان گفت:‌ این توفیق بزرگی است که شما پاسدار موقوفات هستید و باید تلاش کنید تا عواید حاصل از موقوفه‌ها به درستی مصرف شود.



این عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه فرهنگ وقف باید روز به روز در جامعه ترویج یابد، تصریح کرد: امروز وقف برای موارد مختلفی از جمله تحصیل، مداوای بیماران، فعالیت‏های قرآنی، تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند، سالمندان، معلولان، یتیمان و بسیاری موارد دیگر انجام می‏ شود.



شاهچراغی از مسئولان خواست تا برای ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش بیشتری داشته باشند و مردم را با آثار و فواید وقف آشنا کنند.