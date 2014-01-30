روحانیان در ترویج وقف از تمامی فرصت ها استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی در نشست تخصصی ترویج فرهنگ وقف و احیا موقوفات که با حضور شماری از روحانیان و مسؤولان فرهنگی خراسان شمالی در محل نمایندگی حوزه علمیه استان برگزار شد، با تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین موقوفات معنوی بوده و واقف این موقوفه باارزش هم امام خمینی(ره) است.

امام جمعه بجنورد وقف را یکی از ارزشمندترین سنت های اسلامی ذکر و اضافه کرد: وقف احسانی ماندگار و صدقه ای جاریه است که عواید مادی و معنوی آن برای همیشه دوام دارد.

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی با تأکید بر احیا و ترویج بیش از پیش این سنت حسنه در جامعه، افزود: باید برای ترویج وقف از ظرفیت ها و راه های مختلف استفاده کرد چرا که اگر متولیان و دست اندرکاران این سنت حسنه با همراهی مردم سعی در ترویج آن داشته باشند به یقین شمار موقوفات در جامعه افزایش چشمگیری خواهد یافت و به تبع آن اثرات مادی و معنوی وقف در کشور نیز بیشتر می شود.

رییس شورای استانی حوزه های علمیه خراسان شمالی با بیان این که در آموزه های اسلامی اقتصاد با اعتقاد گره خورده و نمی توان این دو را از هم جدا کرد، اظهار داشت: وقف هر دو مسأله اعتقاد و اقتصاد را با هم دارد و این موضوع نشان دهنده این است که وقف در عین حال که اقدامی معنوی به شمار می رود؛ در معیشت و رفع مشکلات اقتصادی جامعه در بخش های مختلف نیز نقشی چشمگیر دارد.

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی در ادامه با انتقاد از کم‌کاری در حوزه تبلیغ و ترویج وقف در جامعه تصریح کرد: با وجود این که در این زمینه اقدامات زیادی صورت گرفته اما هنوز مسأله وقف آن گونه که باید و شاید در جامعه پیاده نشده است.

وی با بیان این که در حوزه وقف و ترویج آن در جامعه کم کاری شده است، گفت: متأسفانه مبلغان و روحانیان بیشتر تبلیغ را منحصر به بیان احکام روزه و نماز می دانند و از فرصت مناسب منابر و مساجد برای ترویج وقف به درستی استفاده نمی کنند.

رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی افزود: مبلغان دینی و روحانیان در مناسبت های مختلف از فرصت مغتنم منابر و مساجد برای تبیین اهمیت و ارزش وقف در جامعه استفاده کافی نمی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی با اشاره به تأکید بزرگان دین برای انجام کارهای خیر، افزود: یکی از بهترین و باارزش ترین معروفات و کارهای خیر در جامعه وقف است، چرا که با ترویج این فرهنگ نیک در بین مردم، ثمره مادی و معنوی آن در جامعه گسترش می یابد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تشکیل هیأتی برای ورود تخصصی به حوزه وقف، صیانت از موقوفات موجود و عمل درست به نیات واقفین، ارتباط مؤثر با ائمه جمعه و جماعات و ... را از جمله راهکارهای ترویج سنت حسنه وقف در جامعه برشمرد.

در این نشست مسؤولان فرهنگی استان خراسان شمالی راهکارها و پیشنهادات خود برای ترویج وقف در جامعه را مطرح و بررسی کردند.