به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس در بیان اخطاری در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس از ورود پی در پی هیات های پارلمانی اروپا به کشور انتقاد کرد و گفت: امیدواریم که این سفرها منشاء خیر و باعث ایجاد فرصت برای کشور باشد، اما ابهاماتی در این باره مطرح است.

وی افزود: این هیات ها با چه هدف و ماموریتی به کشورمان سفر می کنند؟ برنامه این هیات ها را چه دستگاه و نهادی برنامه ریزی می شود؟ آیا دستگاههای اطلاعاتی نظارت کافی را دارند.

جوکار خاطرنشان کرد: اقدام خلاف امنیت ملی هیات پارلمانی اروپا در دیدار با مجرمان فتنه و جایزه به آنها خلاف عرف دیپلماتیک بود، چه دستگاهی پاسخگوی این اقدام خواهد بود؟

وی با بیان اینکه فتنه 88 توسط برخی کشورهای اروپایی مدیریت می شد، گفت: بیم این می رود که این هیات ها با ورود به کشورمان و تماس با جریان های خاص سیاسی فتنه دیگری را ایجاد کنند.

پس از تذکر جوکار، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سفرها و دیدارهای هیات های پارلمانی در چارچوب روابط پارلمانی انجام می شود و این موضوع نشان از جایگاه ایران در عرصه بین المللی دارد.

وی گفت: با حماسه ای که مردم در انتخابات اخیر رقم زدند حضور این هیات ها در کشورمان به معنای خضوع در برابر جایگاه جمهوری اسلامی ایران است و البته مسئولان باید به برخی نکات توجه داشته باشند.