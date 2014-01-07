به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ 16 دیماه 1392 هیئت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز و تغییر وضعیت نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 39 نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مجوز انتشار دریافت کردند.

همچنین تقاضاهای تغییر وضعیت تعدادی از نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 4 تغییر صاحب امتیازی و 6 تغییر مدیر مسوولی مورد موافقت قرار گرفت.

در ادامه این جلسه به روزنامه «وطن امروز» به دلیل نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات تذکر و پرونده این روزنامه به مرجع قضایی ارسال شد.

هفته نامه «یالثارات الحسین» به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده 12 آن قانون توقیف و پرونده تخلفات آن نشریه جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

به هفته نامه «9 دی» بر اساس بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر و پرونده تخلفات این هفته‌نامه به مرجع قضایی ارسال شد.

مصوبات هیئت نظارت بر مطبوعات که روزهای دوشنبه هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد، همان روز اعلام می‌شود اما این بار اطلاع‌رسانی این مصوبات به بعد از جلسه نمایندگان با وزیر ارشاد موکول شده است که هنوز دلیل این اقدام مشخص نیست.

علی جنتی امروز سه‌شنبه و پس از آنکه حمید رسایی نماینده تهران، توضیحات وزیر را در پاسخ به دو سوالش قانع کننده ندانست، با 105 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 225 رأی، از مجلس کارت زرد گرفت.