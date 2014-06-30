«يالثارات» از تمام اتهامات وارده تبرئه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت خبری انصار حزب‌الله با اعلام این خبر نوشت: با گذشت ۵ ماه و نیم از زمان توقیف یالثارات الحسین (ع) بالاخره در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری، برائت این هفته‌نامه از تمام موارد اتهامی طرح شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، توسط بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام شد.

در این مطلب آمده است: یالثارات به زودی به روی پیشخوان دكه‌های مطبوعاتی و مصلاهای برگزاری نماز جمعه بازخواهد گشت.

هفته نامه «یالثارات الحسین» 17 دیماه 1392 با رای هیئت نظارت بر مطبوعات و به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده 12 آن قانون، توقیف و پرونده تخلفاتش جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، ناظر بر «افترابه مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد» و بند 11 همین ماده هم ناظر بر «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران» است.