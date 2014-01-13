به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انصار حزبالله در پاسخ به اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نشریه یالثارات الحسین، جوابیهای منتشر کرد. متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
اظهارات خشمآلود و بیسابقه درباره یک هفتهنامه منتقد، چیزی جز نسبت دادن اتهامات اثبات نشده و نیز نوعی فرافکنی و فرار به جلو از سوی وزیری که در یک قدمی سلب صلاحیت قانونی از شانیت لازمه یک وزیر تراز جمهوری اسلامی قرار دارد.
گرچه رفتارهای خلاف قانون و خلاف شان وزیر ارشاد، طی مدت کوتاه مسئولیت، موجبات اعتراض مراجع بزرگوار تقلید، علمای بلاد، مجامع دانشجویی و رسانههای متعهد و مسئول شده و اخیرا نیز موجب اخطار قانونی نمایندگان محترم مجلس نسبت به سلب شأن وی شده است، اما سوالات و ابهاماتی پیرامون اظهار اخیر ایشان مطرح است که به روشنی ماهیت ادعای وی را آشکارتر میسازد.
اگر وزیر در اظهارات خود پیرامون کثرت تخلفات یالثارات صداقت دارد، چگونه است که تا قبل از ماجرای ناعادلانه توقیف نشریه فقط دو تذکر از هیات نظارت به این نشریه رسید که یکی از تذکرات مربوط به درج سخنان یکی از نمایندگان محترم مجلس بود؟! وزیری که حاضر به هیچ موضعگیری درباره روزنامه «بهار» نشده و سیل اتهامات را علیه یالثارات روا داشته، آیا در نظر وزیر آنچه یالثارات نوشته از متن مجرمانه بهار بر علیه مقدسات شیعه و نفی ولایت امیرمومنان(ع) کفرآمیزتر و هنجارشکنانهتر بوده است؟
چرا وزیر در برابر زیر سئوال بردن مذهب ملی کشور حاضر به موضعگیری نیست، اما نقد عملکرد دولت یازدهم او را اینچنین خشمگین ساخته تا آنجا که برخلاف قانون خود را به جای دادگاه صالحه نشانده و کوهی از اتهامات را برخلاف قانون به یالثارات نسبت داده است. آیا برای وزیر، دولت یازدهم مقدستر از مقدسات شیعه است؟
وزیر حتی به برنامهها و گفتارهای رئیس جمهور نیز وفادار نیست. آیا توقیف یک نشریه منتقد کمتر از یک ماه از سخنان رئیس جمهور در خصوص استقبال دولت تدبیر و امید از نقد منتقدین معنایی جز مخالفت علنی با مواضع رئیس جمهور دارد و اینکه جامعه باید کدام یک از این دو موضع را باور کند. لبخند روحانی به منتقدان و یا مشت آهنین وزارت ارشاد. آیا این عملکرد تمرد از سیاستهای اعلام شده از رئیس جمهور نیست؟
رهبری نظام در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم آنها را به استقبال از نقد هر چند تند و تیز فراخوانده است. موضعگیری شدید و بیسابقه وزیر ارشاد در مورد یک هفتهنامه منتقد حاکی از اوج خشم ایشان بوده است و نماد ولایتپذیری ایشان است. آیا وزیر تصمیم دارد اینگونه فرامین رهبری را در خصوص استقبال از نقد منتقدین عملیاتی کند؟
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