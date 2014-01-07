به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، جک استراو رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس ـ ایران و هیئت همراه صبح امروز سه‌شنبه (17/10/92) با رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران-انگلیس دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار ابتدا عباسعلی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران ـ انگلیس با اشاره به تاریخچه روابط دو کشور در گذشته تاکنون اظهار داشت: روابط دو کشور ایران و انگلیس دارای فراز و فرودهای متعددی بوده است و با توجه به تمدن‌های غنی هر دو کشور و جایگاه و نقش آنها در هر دو سوی جهان، امیدواریم افق نوینی در توسعه مناسبات بر اساس احترام و منافع متقابل گشوده شود.



وی در ادامه افزود: ملّت ایران، ملّتی آزاده و مقاوم است که ایستادگی ستایش برانگیزی را در دوره‌های گوناگون پس از انقلاب از خود نشان داده است، بنابراین شایسته است که با این ملت از سر احترام و تکریم از سوی غرب سخن گفته شود.



منصوری خاطرنشان کرد: در یک بررسی اجمالی از تاریخ مناسبات ایران و غرب مشاهده می‌کنیم که اتخاذ رویکردهای دوگانه از سوی غرب و آمریکا در قبال موضوعاتی همچون هسته‌ای، ترور نرم، منافقین و زرادخانه سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی در جهت کاهش اعتماد ملت ایران برای گسترش روابط تأثیر بسزایی داشته است.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع هسته‌ای نیز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را همواره بر اساس موازین و مقررات مطرح در ان‌پی‌تی انجام داده و همچون هر یک از اعضای این معاهده خواهان بهره‌مندی از حقوق مسلم و قانونی خود است.



وی ابراز امیدواری کرد که طرف‌های اروپایی و آمریکا با عمل به تعهدات هسته‌ای اخیر در ژنو به اجرایی شدن توافق هسته‌ای کمک کنند.



نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در خصوص سوریه نیز یادآور شد: اقدامات برخی کشورهای غربی در منطقه‌ در جهت مداخله در امور داخلی سوریه یک اشتباه راهبردی بود و حمایت از تروریست‌ها در داخل خاک این کشور به طور حتم به ناامنی در سطح منطقه و فراتر از آن می‌انجامد.



در ادامه این دیدار همچنین جک استراو که در رأس یک هیئت چهار نفره گروه دوستی با ایران در پارلمان انگلیس به کشورمان سفر کرده است از ایران به عنوان کشوری مهم و برخوردار از فرهنگ و تمدن غنی نام برد و با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی گفت: این مطلب واقعیت دارد که روابط دو کشور در گذشته از نوساناتی برخوردار بوده اما آنچه مسلم است، تلاش برای بهبود مناسبات در چارچوب منافع متقابل است و پارلمان‌ها در این زمینه نقش مهمی ایفا‌ می‌کنند.



وی افزود: گروه دوستی پارلمانی انگلیس ـ ایران همواره خواهان ارتقای روابط فیمابین و مخالف دیدگاه‌های افراطی برای توسعه مناسبات ایران با غرب بوده است. استراو در ادامه با تأکید بر حق انکارناپذیر کشورمان در استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای خاطرنشان کرد: نسبت به اجرایی شدن توافق هسته‌ای اخیر در ژنو بین ایران و گروه 1+5 بسیار خوشبین است.



لد نورمن لامونت عضو دیگر گروه دوستی انگلیس نیز در این دیدار در راستای منافع ایران و غرب گفت: باید تلاش کرد با ایجاد اعتماد و شفافیت بیشتر، تحریم‌ها کاملاً‌برچیده شود، ایران اخیراً‌ گام‌های خوبی در این جهت برداشته است.



بن والاس از دیگر اعضای گروه دوستی انگلیس ـ ایران نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت ایفای نقش ایران در حل بحران سوریه و حضور در مذاکرات آتی در ژنو تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان پارلمان انگلیس آشکارا خواستار مشارکت ایران در فرایند مذاکرات سوریه بوده‌اند و معتقدیم ایران باید نقشی را که استحقاق آن را دارد در برقراری صلح در سوریه ایفا کند.



همچنین در این دیدار جرمی کوربین نماینده پارلمان انلگیس و فعال ضد جنگ نیز بیان داشت: نقش ایران در فرایندهای بین‌المللی نباید نادیده گرفته شود و تلاش برخی کشورها برای انزوای ایران به حل مشکلات منطقه‌ای کمک نخواهد کرد.



در این ملاقات موسوی‌نژاد، فریدونی، قادری،‌ عزیزی فارسانی، بشیری و درویش‌پور از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران ـ انگلیس حضور داشتند.



جک استراو و رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس ـ ایران از گروه ایرانی برای سفر رسمی به لندن دعوت به عمل آورد.