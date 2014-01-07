350 پلیس دیگر در ترکیه از کار برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آناتولی از برکناری 350 پلیس دیگر در ترکیه خبر داده است. این افسران پلیس نیز بواسطه پرونده فساد مالی 86 میلیارد دلاری که به گفته "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، یک عملیات کثیف علیه دولت است از کار اخراج شده اند.

پیش از این نیز صدها افسر پلیس از کار برکنار شده بودند. روز سه شنبه هفدهم دسامبر یکی از قضات مشهور دستگاه قضایی ترکیه به نام جلال کارا، دستور انجام عملیاتی را صادر کرد که تنها ظرف چند دقیقه نه تنها در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهای جهان و توجه مقامات کاخ سفید را نیز به سوی خود جلب کرد.

هنوز اطلاعات زیادی در خصوص این پرونده که گفته می شود در آن 86 میلیارد یورو پول جابجا شده منتشر نشده، اما گویا افراد زیادی از دولت اردوغان درگیر این پرونده هستند و از همین رو برخی رسانه ها از آن به عنوان بدترین چالش حکومت 11 ساله اردوغان یاد می کنند. همین امر منجر به استعفای سه تن از وزیران کابینه اردوغان شد و متعاقب آن اصلاحاتی در کابینه ترکیه انجام گرفت.

رسیدگی به این پرونده و بازجویی از افراد بازداشت در ارتباط با آن همچنان ادامه دارد. اردوغان این پرونده را عملیاتی کثیف از سوی دشمنان خارجی و داخلی برای ضربه زدن به دولت ترکیه دانسته، اما با این وجود مطرح شدن آن در سطح جامعه موجب بروز اعتراضاتی در میان مردم شده است.