گل خواستار استقلال قضات ترکیه در برخورد با پرونده فساد مالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "عبدالله گل" در نخستین اظهارات خود در مورد پرونده فساد مالی این کشور، علاوه بر آنکه خواستار حفظ استقلال قضات در برخورد با این پرونده شد، اعلام کرد که اگر مردم اعتماد خود را به نهادها و دستگاه های مختلف از دست بدهند، تبعات اقتصادی سنگینی گریبان ترکیه را خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت هواداران فتح الله گولن در داخل ترکیه گفت : موضوع یک دولت در داخل دولت هرگز قابل تحمل نیست. اشاره عبدالله گل به جریان فتح الله گولن است که گفته می شود در سیستم قضایی ترکیه و حتی دولت نفوذ زیادی دارد.

برخی تحلیلگران معتقدند که بروز اختلاف میان دولت ترکیه و جریان گولن سبب افشای این پرونده فساد شده است.

فتح الله گولن یک واعظ ، نویسنده و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه است که اکنون در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند. گمانه زنی ها حاکی است که صدها مدرسه درداخل ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند. جنبش گولن علاوه بر این مدارس، دارای ارتباطاتی با موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها، روزنامه، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، و حتی یک بانک است.

روز سه شنبه هفدهم دسامبر یکی از قضات مشهور دستگاه قضایی ترکیه به نام جلال کارا، دستور انجام عملیاتی را صادر کرد که تنها ظرف چند دقیقه نه تنها در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهای جهان و توجه مقامات کاخ سفید را نیز به سوی خود جلب کرد.

تبعات این رسوایی به حدی بوده که وزیران کشور و اقتصاد و محیط زیست ترکیه مجبور به استعفا شدند و اردوغان نیز روز گذشته دست به اصلاح کابینه خود زد و 10 نفر از وزیران دولت را جابجا کرد.

هنوز اطلاعات زیادی در خصوص این پرونده که گفته می شود در آن 86 میلیارد یورو پول جابجا شده منتشر نشده، اما گویا افراد زیادی از دولت اردوغان درگیر این پرونده هستند و از همین رو برخی رسانه ها از آن به عنوان بدترین چالش حکومت 11 ساله اردوغان یاد می کنند.