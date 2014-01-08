به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نشنال اینترست با اشاره به توافق هسته ای انجام شده میان ایران و کشورهای 1+5 در ماه نوامبر 2013، این توافق را یک گام مهم برای حل یکی از پرچالش ترین موضوعات موجود در جهان توصیف می کند.

در ادامه این مطلب به تلاش جمعی از سناتورهای آمریکایی برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران اشاره شده آمده است : این تلاش در حالی انجام می شود که دولت اوباما و 10 نفر از سناتورهایی که ریاست کمیته های مختلف آن را برعهده دارند خواستار توقف طرح تحریم ها بوده و تصویب چنین تحریمی را برای ادامه گفتگوها با ایران مضر می دانند.

علاوه بر آن بر اساس یک گزارش کاملا محرمانه تصویب تحریم های جدید، امکان رسیدن به یک توافق جامع هسته ای با ایران را آنگونه که در متن توافقنامه ژنو آمده از بین می برد.

حامیان این تحریم های جدید می گویند که فشارها تنها زمانی به کار گرفته می شوند که ایران از توافقنامه ژنو تخطی کرده و یا آنکه از اجرای توافقنامه خودداری کند و در ماه های آتی به اجرا گذاشته نمی شود اما با این وجود کاخ سفید اعلام کرده که تصویب تحریم جدید بر خلاف روح توافقنامه ژنو بوده و موجب از بین رفتن امیدها برای حل موضوع هسته ای می شود.

نشنال اینترست در ادامه می نویسد : این تحریم های جدید همچنین موجب قوت گرفتن این موضوع می شود که امکان حل پرونده هسته ای ایران و توقف فعالیت های هسته ای این کشور غیر قابل دسترس است از همین رو دولت آمریکا فکر می کند که این تحریم ها همانند یک قرص زهرآلود است که موجب مرگ دیپلماسی می شود که ممکن است حتی منجر به تسلیح ایران به سلاح هسته ای و حتی موردی بدتر از آن شوند.

این مجله در ادمه به تاریخچه مذاکرات ایران و کشورهای غرب در مورد موضوع هسته ای اشاره کرده و می نویسد که تاریخ نشان می دهد وارد کردن فشار بر تهران همواره منجر به نتیجه نبوده و بهتر است که بجای فشار همه جانبه روش دیگری در برابر ایران مورد استفاد قرار بگیرد. روشی که ترکیبی از فشار و دیپلماسی به همراه مشوق باشد.