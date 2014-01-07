آمریکا از فروش موتور هواپیمای بوئینگ به ایران جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این دستورالعمل با توجه به قانون ضدتروریسم در کنترل صادرات، صادر شده است. گویا قرار بود دو موتور دست دوم هواپیمای بوئینگ توسط یک شرکت ترکیه ای به ایران فروخته شود اما با صدور این دستور العمل تحویل آن به ایران منتفی شده است.

این دستورالعمل به امضای "دیوید میلز" معاون وزیر بازرگانی آمریکا رسیده و به موجب آن محدودیت هایی برای شرکت های پویا ایر ایران، شرکت تجاری آدائرو آمریکا و شرکت لجستیکی-هوایی 3K ترکیه اعمال می شود.



به موجب این دستور العمل که دوره آن 180 روزه است این سه شرکت نمی توانند کالاهای آمریکایی را که در فهرست تحریم ها قرار دارند، جابجا کنند. مقامات وزارت بازرگانی آمریکا به آسوشیتدپرس گفته‌ اند که از چنین فرمانهایی تنها در مواقع نادری استفاده می شود که احتمال صدور قریب الوقوع کالاهای ممنوعه آمریکایی به برخی از کشورها از جمله ایران وجود داشته باشد.

اما این دستور العمل در حالی صادر می شود که به تایید ایران و کشورهای 1+5 ، توافقنامه هسته ای امضا شده در آذرماه سال جاری در ژنو، از اواخر ژانویه (ماه جاری میلادی) به اجرا گذاشته می شود. یکی از مفاد این توافقنامه آزاد شدن صادرات قطعات هواپیما به ایران است بنابراین در صورت اجرای این توافقنامه، دستور العمل جدید وزارت بازرگارنی آمریکا خود به خود لغو می شود.