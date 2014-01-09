600 ورزشکار رشته اسکواش در خراسان رضوی بیمه شدند/ آغاز مرحله دوم مسابقات لیگ دسته یک از 8 بهمن

ایمان نصیر زداده در گفتگو با مهر اظهار کرد: ورزش اسکواش در خراسان رضوی با استقبال خوبی از طرف جوانان روبرو شده و در حال حاضر شهرستان نیشابور به شدت به دنبال گسترش این ورزش است.

وی افزود: البته به دلیل نبود زیر ساخت های لازم از جمله سالن های استاندار اسکواش در شهرستان های استان گسترش این ورزش بویژه در شهرستان های کوچکتر با موانعی روبرو است اما استقبال خوب جوانان از این ورزش ما را به رونق هرچه بیشتر این ورزش در استان امیدوار کرده است.

دبیر هیئت اسکواش استان به ساماندهی و بیمه شدن بیش از 600 ورزشکار فعال در رشته اسکواش اشاره و بیان کرد: علاقه مندان به رشته اسکواش در ابتدای ورود به این ورزش می توانند از برخی امکاناتی که هیئت در اختیارشان قرار می دهد استفاده کنند.

وی در ادامه به وضعیت تیم اسکواش استان در جدول لیگ دسته یک اسکواش کشور اشاره و اظهار کرد: تیم خراسان رضوی در حال حاضر در جایگاه سوم لیگ دسته یک اسکواش کشور قرار دارد.

نصیر زداده افزود: تیم اسکواش آقایان استان از هشتم بهمن ماه سال جاری در مرحله دوم لیگ دسته یک اسکواش کشور حضور پیدا خواهد کرد.

وی همچنین به پنجمین دوره مسابقات اسکواش رنکینگ آقایان اشاره کردو افزود: این مسابقات جمعه 20 دی ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت اسکواش استان تاکید کرد: ثبت نام برای شرکت در این مسابقات هنوز ادامه دارد و تعداد نفراتی که در این مسابقات حضور خواهند داشت هوز مشخص نیست.