به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی اهالی فرهنگ و هنر با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه 18 دی ماه با حضور جمع زیادی از هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، شاعران و اهالی موسیقی، تئاتر و هنرهای نمایشی، در تالار وحدت در تهران برگزار شد.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، حضور رئیس جمهور را در جمع اهالی فرهنگ و هنر به فال نیک گرفت و گفت: آسمان سرزمین فرهنگ پرور ایران همواره پر از ستارگانی بوده که از دیرباز تا کنون چراغ فراروی آیندگان بوده اند؛ ستارگانی که افروخته اند و گوهر گرانقدر خود را نثار ملت خویش کرده اند.

وی افزود: حضور در عرصه گرانقدر هنر، افتخاری است بس بزرگ و تمسک به خرد، اعتباری بس بزرگتر است که پیشکسوتان هنر به این مهم نائل آمده اند.

جنتی سپس خطاب به رئیس جمهور گفت: امروز جامعه فهیم و سربلند و پر افتخار فرهنگ کشور در این محفل نمادین گرد هم آمده اند تا با شما آوای یک دلی و وحدت سر دهند آمده اند با آشتی دولت و هنرمندان، تاثیر بزرگی در جامعه بگذارند و اعلام کنند ما آرزویی جز شکوه ایران اسلامی نداریم و شیفته تدبیر و امید هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد: هنرمندان آمده اند تا بیزاری خود را از خشونت و افراطی گری به زیباترین بیان به گوش جهانیان برسانند. آنها اراده ای برای باز تعریف جایگاه کشورمان در جهان دیده اند و لذا آمده اند تا راه را بر تدبیر شما بر عرصه جهان بگشایند.

وی با بیان اینکه اهالی فرهنگ و هنر بر ارزشهای والای انقلاب اسلامی هم داستانند، افزود: انقلاب اسلامی را باید احیای گر هنر اصیل در ایران دانست. شکوفایی هنر در انقلاب اسلامی میوه تفکر و اندیشه است. فرهنگ و هنر از نگاه امنیتی هراسان است و نهال فرهنگ و هنر در چنین فضایی بی ثمر خواهد شد.

جنتی تاکید کرد: هنرمندان رفتارهای سلبی و قهری را بر نمی‌تابند هنرمند واقعی نمی‌تواند به ارزشهای و باورهای جامعه خود پشت کند و در فضای بدون خشم و کینه است که هنر اصیل و باورمند و ارزشهای جوانه خواهد زد.

این عضو کابینه یازدهم در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در دوره کوتاه مسئولیتش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: کوشیدیم اعتماد را به جامعه هنری بازگردانیم و مدیرانی را انتخاب کنیم که به اهالی فرهنگ عشق می‌ورزند و در جهت حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنر تلاش می‌کنند شعارمان شفافیت و راست گویی است و به دنبال دموکراسی فرهنگی هستیم.

جنتی اضافه کرد: واگذاری امور به بخش خصوصی راهی مطمئن برای فعالیت اهالی فرهنگ و هنر می‌دانیم. خوشبختانه در همین مدت کوتاه خانه سینما گشوده شد و می‌کوشیم دیگر خانه‌های فرهنگ و هنر را پر رونق‌تر کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یاد آور شد: امروز جامعه فرهنگی کشور بیش از هر زمان دیگری کرامت یافته است اما اهالی فرهنگ و هنر به خوبی می‌داند ره صد ساله را یک شبه نمی‌توان پیمود. آنها مشکلات داخلی و خارجی را به خوبی حس می‌کنند و فشارهای سیاسی در داخل و خارج از کشور رصد می‌کنند اما این دولت، دولت فرهنگ و هنر می‌دانند.

جنتی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: ادبیات فاخر شما و عشقتان به فرهنگ و هنر از شما چهره ای فرهنگی و هنری در دولت یازدهم ساخته است نگرانی اهل هنر این است که در غوغای سیاست و در کشاکش تنگناهای اقتصادی، این سرمایه بزرگ نادیده انگاشته شود.

وی افزود: رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ و هنر را باید جدی گرفت. گذار از بحرانهای سینما و تئاتر جز با همکاری همه دستگاههای ممکن نیست نارسایی بودجه و امکانات در پرتو نگاه ژرف و امید آفرین شما رنگ خواهد باخت، نخبگان، هنرمندان و اصحاب رسانه شاهد آزاد اندیشی و تکریم هستند آنها نیازمند امنیت هستند امنیت فضای فرهنگی موجب شکوفایی استعدادها خواهد شد اما فضای امنیتی قربانگاه این استعدادهاست.

در این مراسم علاوه بر حجت‌الله ایوبی، سیدعباس صالحی، علی مرادخانی و علی‌اصغر کاراندیش، معاونان سینمایی، فرهنگی، هنری و توسعه منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهره‌هایی مانند حسام‌الدین آشنا و محمدرضا صادق مشاوران فرهنگی و رسانه‌ای رئیس جمهور و نیز مهدی چمران و احمد مسجدجامعی روسای قبلی و فعلی شورای شهر تهران هم حضور داشتند.

از جمله فعالان عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر که در دیدار با روحانی حضور داستند می‌توان به این چهره‌ها اشاره کرد:

ایرج راد، محبوبه بیات، لوریس چکناواریان، عبدالجبار کاکائی، غلامحسین امیرخانی، بیژن امکانیان، حبیب کاووش، پرویز کلانتری، قاسمعلی فراست، کامبیز درمبخش، منوچهر والی‌زاده، حبیب الله کاسه‌ساز، رضا ناجی، محمد خزایی، فخرالدین فخرالدینی، محمدعلی بنی‌اسدی، جهانگیری کوثری، ستاره اسکندری، همایون اسعدیان، نگار اسکندرفر، داریوش اسدزاده، محمد حسنی، بلقیس سلیمانی، نغمه ثمینی، ابراهیم حقیقی، حسین پارسایی، محمدمهدی عسگرپور، محمدعلی بهمنی، مجید اخشابی، محمد متوسلانی، مصطفی جمشیدی، امین‌الله رشیدی، سیدضیا‌ هاشمی، رامتین شهبازی، فرشته طائرپور، حمید سبزواری، علی نصیریان، انوشیروان ارجمند، فاضل نظری، سعید بیابانکی، زهرا زواریان،‌ هادی خانیکی، غلامرضا موسوی،‌ هادی مرزبان، داوود رشیدی، شاهین فرهت، روحانی، محمدرضا یوسفی، مهدی شجاعی، صدیق تعریف، رخشان بنی‌اعتماد، محمد گلریز، محمدرضا جعفری جلوه، محمدسریر، فرهاد توحیدی، فیروز زنوزی جلالی، محمدکاظم مزینانی، محمدرضا بایرامی، حسین فتاحی، محمدرضا شریفی‌نیا، اشکان خطیبی، مهناز افشار، صابر ابر، ویشکا آسایش، ملانوروزی، ناصر آقایی، محمدعلی زم، کامران شرفشاهی، مسعود کیمیایی، قطب الدین صادقی، محمدحسن شهسواری، بهمن فرمان آرا، تهمینه میلانی، محمود دولت‌آبادی، راضیه تجار، پیروز ارجمند، عنایت بخشی، حبیب ایل‌بیگی، لاله اسکندری،‌ هانیه توسلی، فریبرز عرب‌نیا، افسانه بایگان، باران کوثری، مرتضی امیری‌اسفندقه، ساعد باقری، هوشنگ مرادی‌کرمانی، سهیل محمودی، فاطمه راکعی، بهرام حصیری، شهرام ناظری، شهاب حسینی و ناهید طباطبایی.