به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی اهالی فرهنگ و هنر با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه 18 دی ماه با حضور جمع زیادی از هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، شاعران و اهالی موسیقی، تئاتر و هنرهای نمایشی، در تالار وحدت در تهران برگزار شد.

در این مراسم کامبیز روشن روان آهنگساز به نمایندگی از اهالی موسیقی در حضور رئیس جمهور گفت: موسیقی کشور ما حال خوبی ندارد و در چند سال گذشته حالش بدتر شده است. هنرمندان کشور ما از بدو انقلاب تمام بضاعت خود را در اختیار انقلاب قرار دادند اما به جای اینکه قدر ببینند و بر صدر بنشینند، جفا دیدند و نامهربانیها.

وی با اشاره به اهمیت آموزش در بهبود وضعیت هنر موسیقی در کشور گفت: امروزه آموزش موسیقی در کشور ما در هنرستان موسیقی انجام می شود که متاسفانه این هنرستان و این هنرستانها وضعیت خوبی از نظر بودجه ای ندارند. از طرف دیگر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی هم باید از امتحانهای ویژه موسیقی رد می شدند تا بتوانند آموزشگاههای خوب تاسیس کنند اما چند سالی است که نظارت بر آموزشگاههای آزاد موسیقی به گونه ای شده که مجبورم بگویم که ای کاش این وضعیت به وجود نمی آمد.

روشن روان در توضیح این نکته افزود: شما می توانید با قیمت مشخصی مجوز آموزشگاه در هر جای تهران خریداری کنید و این باعث خجالت است موسسات علمی و کاربردی اساتید خوب و برنامه ریزی درست و خروجی خوبی ندارند و نظارت درستی هم بر آنها نمی شود.

این پیشکسوت عرصه موسیقی ادامه داد: در حوزه پژوهش موسیقی هم عده ای عاشق و تحصیلکرده موسیقی از وجودشان مایه می گذاشتند و در زمینه محلی و ایرانی پژوهش می کردند ولی متاسفانه امکاناتی در اختیار نداشته و ندارند و در واقع سرمایه خودشان روی موسیقی نواحی کار می کنند که خیلی از آثار آنها هم چاپ نمی شود.

وی ادامه داد: شرکتهای تولید موسیقی در ایران هر روز کم و کمتر می شود و برخی از آنها ورشکسته شده اند چون تولید موسیقی کاری اقتصادی نیست در شرایطی که سر هر چهار راهی، سی دی موسیقی اساتید عرضه و به صورت غیر قانونی تکثیر می شود و کپی رایتی هم وجود ندارد.

کامبیز روشن روان همچنین از آنچه ممیزی بسیار پیچیده و صعب‌العبور در حوزه موسیقی نامید، انتقاد کرد و گفت: پس از گذراندن این مسیر سخت و طولانی مجوز کنسرت می‌دهند و این در حالی است که در شهرستانها با سلیقه افراد این مجوزها صادر می شود و در واقع اقتدار وزارت ارشاد در شهرستانها به طور کامل زیر سوال رفته است ارشاد باید از مجوزهایش حمایت کند.

این فعال عرصه موسیقی اضافه کرد: دو ارکستر سمفنویک تهران با 80 سال سابقه یک شبه تعطیل شدند و چندین سال است که سرود جمهوری اسلامی ایران در اینجا (تالار وحدت) اجرا نشده است و امشب هم آن را از روی سی دی شنیدیم ارکستر ملی که فرهنگ ملی ما را در خود داشت، از بین رفته است.

روشن روان ادامه داد: برای رفع مشکلات به صورت ریشه ای، باید اتاق فکر در معاونت هنری، یا مرکز موسیقی تشکیل شود و آُسیب شناسی موسیقی ایران به طور جدی انجام شود. خانه موسیقی تا به امروز مشکلات زیادی دارد ولی چراغ این خانه روشن مانده است و شهرداری تهران کمک کرده و ساختمان خانه موسیقی را تامین کرده است.

وی سپس گفت: مرکز موسیقی وزارت ارشاد همیشه کمبود بودجه داشته است و باید بگویم بودجه این مرکز خجالت آور است.

این پیشکسوت عرصه موسیقی در پایان سخنانش خواستار برداشته شدن فضای سیاسی و امنیتی بر فعالیتهای عرصه موسیقی، برقراری ارتباط با جشنواره های خارجی و مجامع دانشگاهی خارج از کشور، معرفی موسیقدانان ایرانی به محافل خارجی، فراهم کردن محل هایی برای عرضه آثار موسیقی هنرمندان جوان و رفع مشکلات هنرمندان به ویژه هنرمندان بالاتر از 50 سال شد.