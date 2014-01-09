به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی اهالی فرهنگ و هنر با حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه 18 دی ماه با حضور جمع زیادی از هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، شاعران و اهالی موسیقی، تئاتر و هنرهای نمایشی، در تالار وحدت در تهران برگزار شد.

در این برنامه ابراهیم حقیقی طراح و گرافیست، به نمایندگی از فعالان هنرهای تجسمی در حضور رئیس جمهور گفت: از وقتی که آقای رئیس جمهور اعلام نامزدی کرد تمام هنرمندان ایشان را می شناختند اما بعد از مناظره‌ها، آن امید زنده شد و بعد هم با انتخابهایشان در هیات دولت تدابیرشان آشکار شد.

وی با بیان اینکه «خانواده هنرهای تجسمی بسیار بزرگ است و نیازهای فراوانی دارد» افزود: این هنرها هم برای تفنن و سرگرمی نیست.

حقیقی در توضیح بیشتر گفت: ما از صبح که بیدار می شویم به ساعتمان نگاه می کنیم که یک اثر هنری است و تا شب که می خواهیم بخوابیم و به طرح پتویمان نگاه می کنیم، همواره با آثار هنرهای تجسمی در ارتباط هستیم.

این گرافیست با سابقه اضافه کرد: نیازهای زیادی در این مدت در حوزه هنرهای تجسمی تلنبار شده است که بسیاری از آنها مشترک و برخی هم متفاوت است.

نماینده فعالان هنرهای تجسمی در دیدار با رئیس جمهور همچنین گفت: ما از اختصاص یک درصد از بودجه بخش اعتبارات عمرانی به خرید آثار هنری توسط دولت، متشکریم.

حقیقی خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از وزیر می خواهیم بی ینالها و دوسالانه ها را دوباره به انجمن ها بسپارند.

وی همچنین با بیان اینکه چرخه اقتصاد هنر خیلی ضعیف است، تاکید کرد: باید استانداری ها امکاناتی بدهند که در شهرستانها هم گالری ها تاسیس شوند.

نماینده فعالان هنرهای تجسمی در دیدار با رئیس جمهور یادآور شد: ما در کل منطقه بیشترین هنرمند را داریم برای نظام دادن به این چرخه نیازمند یک مکانسیم حرفه ای هستیم.

وی همچنین خواستار حمایت از نشریات تخصصی در این عرصه شد و تاکید کرد: باید از مجلات فعال در حوزه هنرهای تجسمی حمایت شود.