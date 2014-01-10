بررسی آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس ژنو 2

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد میخائیل بوگدانف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و معاون وزیر خارجه این کشور با ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو آماده سازی ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی ژنو 2 را بررسی کردند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است مذاکرات میان بوگدانف و حداد بر تلاشهای طرفهای متعدد در زمینه آماده سازی برای کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره بحران سوریه متمرکز بود.

کنفرانس ژنو 2 قرار است 22 ژانویه برگزار شود.

در این بیانیه آمده است دو طرف همچنین به مسائل مربوط به روابط روسیه و سوریه و تداوم گفتگوی سیاسی فعال میان دو کشور پرداختند.

