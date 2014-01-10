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۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

در مسکو انجام شد؛

بررسی آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس ژنو 2

بررسی آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس ژنو 2

نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، آمادگی ها در خصوص برگزاری کنفرانس ژنو 2 را با سفیر سوریه در مسکو بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد میخائیل بوگدانف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و معاون وزیر خارجه این کشور با ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو آماده سازی ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی ژنو 2 را بررسی کردند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است مذاکرات میان بوگدانف و حداد بر تلاشهای طرفهای متعدد در زمینه آماده سازی برای کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره بحران سوریه متمرکز بود.
کنفرانس ژنو 2 قرار است 22 ژانویه برگزار شود.

در این بیانیه آمده است دو طرف همچنین به مسائل مربوط به روابط روسیه و سوریه و تداوم گفتگوی سیاسی فعال میان دو کشور پرداختند.
 

کد مطلب 2211335

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