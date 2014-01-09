آلمان به نابودی سلاح های شیمیایی سوریه کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آلمان در نابودی سلاح های شیمیایی سوریه مشارکت می کند. امروز پنج شنبه وزارت خانه های خارجه و دفاع آلمان با انتشار بیانیه ای اعلام کردند این کشور به تلاش های بین المللی برای نابودی سلاح های شیمیایی سوریه از جمله گازهای سمی و اعصاب می پیوندد.

بر این اساس کارشناسان آلمانی در عملیات نابودی سلاح های شیمیایی که بر روی کشتی و در دریا انجام می گیرد، به کارشناسان سازمان ملل کمک می کنند. به گفته خانم "اورسولا فون درلاین" وزیر دفاع آمریکا این اقدام به درخواست سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی انجام می گیرد.

سلاح های شیمیایی سوریه در حالی قرار است تا اواسط سال جاری میلادی به کلی نابود شود که نهادهای اجرایی سازمان ملل همچنان برای یافتن مکانی جهت نابودی این سلاح ها با مشکل مواجه هستند.