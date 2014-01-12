آمادگی فرودگاه ‌امام(ره) برای پذيرش ایرباس 380

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور مرتضی دهقان مدیرکل فرودگاه امام(ره) و محمدسعيد شرفي معاون عمليات هوانوردي این فرودگاه، موهان شارما رئيس عمليات هواپيمایي امارات و نماينده شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، پذيرش هواپيماي پهن‌پيكر ايرباس 380 شركت هواپيمايي امارات در فرودگاه امام(ره) مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد طی شش ماه آینده اصلاح خط‌كشي سطوح پروازي، رفع موانع از سطوح عملياتي، استانداردسازي فعاليت‌ها و تشكيل تيم كارشناسي در فرودگاه امام خميني(ره) در دستور كار قرار گیرد.

هواپيماي ايرباس 380 بزرگترين هواپيماي مسافربري جهان است كه توانايي جابجايي بيش از 500 مسافر را دارد. در این نشست، رئيس مراقبت پرواز فرودگاه امام خميني(ره) و رئيس ايستگاه هواپيمايي امارات نیز حضور داشتند.

