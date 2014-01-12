واقعا از حکم اعلام شده متعجبم/ 4 ماه محرومیتم سپری شده است!

رضا کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر شش ماه محرومیتش و همچنین جریمه شش میلیون تومانیاش ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: خدا را شکر که اتهامات مالی به من نچسبید. من از نظر مالی مبرا هستم ولی برایم جای تعجب دارد. عین این مسائلی که برای من عنوان شده، در مورد علی دایی و حتی علیرضا حاتم هم صدق میکند ولی آنها توبیخ و من محروم شدهام.
وی همچنین با تعجب از جریمه مالی در نظر گرفته شده برایش، خاطرنشان کرد: واقعا پرداخت شش میلیون تومان جریمه نقدی برایم قابل هضم نیست. نمیدانم این جریمه بر چه مبنایی بوده است.
کمک داور محروم فوتبال ایران تاکید کرد: واقعا در احکام صادر شده، ماندهام. به هر حال من هم قطعا به این رای اعتراض و آنرا پیگیری میکنم. اتهام من فقط این است که با وجود داشتن اطلاعات، آنرا عنوان نکردهام. اگر قرار است برای این اتهام محرومیتی در نظر گرفته شود، چرا افرادی مثل علی دایی محروم نشدهاند.
کرمانشاهی در پایان درباره اینکه این حکم از چه زمانی اجرایی خواهد شد، گفت: محرومیت ما از روز 25 شهریور در نظر گرفته شده و چهار ماه آن سپری شده است!
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